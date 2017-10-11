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    50 santimetrelik havuzda kahreden ölüm

    AA
    11.10.2017 - 13:25 | Son Güncelleme:

    Çorum'un Alaca ilçesinde süs havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

    Mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan Alaca'ya gelen ailenin çocukları Bedirhan Korkut (2), pancar tarlasında çalışan anne ve babasının yanından ayrılarak, yakınlarda bulunan süs havuzunun yanına gitti

    avuzun çevresinde oynamaya başlayan küçük çocuk, yaklaşık 50 santimetre derinliği bulunan havuza düştü. Yanlarına dönmemesi üzerine çocuklarını arayan aile, Bedirhan Korkut'u süs havuzunda hareketsiz buldu.

    Sudan çıkarılarak, otomobille Alaca Devlet Hastanesine götürülen küçük çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Etiketler: süs havuzu , şanlıurfa , boğulan çocuk , çorum , Bedirhan Korkut
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