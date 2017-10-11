50 santimetrelik havuzda kahreden ölüm

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan Alaca'ya gelen ailenin çocukları Bedirhan Korkut (2), pancar tarlasında çalışan anne ve babasının yanından ayrılarak, yakınlarda bulunan süs havuzunun yanına gitti
avuzun çevresinde oynamaya başlayan küçük çocuk, yaklaşık 50 santimetre derinliği bulunan havuza düştü. Yanlarına dönmemesi üzerine çocuklarını arayan aile, Bedirhan Korkut'u süs havuzunda hareketsiz buldu.
Sudan çıkarılarak, otomobille Alaca Devlet Hastanesine götürülen küçük çocuk, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.