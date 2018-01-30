Süs bitkisinde 1 milyar $ ihracat

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye’de 2011’de yaklaşık 11 bin 418 dönüm olan süs bitkileri ekili tarım alanı, 2016’da 48 bin 581 dönüme çıktı. 2011’de 1 milyar 44 milyon 195 bin 929 olan süs bitkileri üretimi de 2016 sonunda 1 milyar 513 milyon 712 bin 547 adede yükseldi. 2016’da süs bitkisi üretimi 2015’e göre ise 41 milyon 588 bin 413 adet azaldı. Toplam üretimin yaklaşık yüzde 40’ı karanfil üretiminden oluştu. Kalanını da diğer kesme çiçekler, iç mekan süs bitkileri, çiçek soğanları ve dış mekan süs bitkileri oluşturdu.