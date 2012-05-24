SURYAPI 20. YILINI ADAPARK'TA MUHTEÅžEM FIRSATLARLA KUTLUYOR! SON GÃœN 3 HAZÄ°RAN!

Sur YapÄ±'nÄ±n Ä°stanbul'un yeni Ã§ekim merkezi Sancaktepe'de bulunan, 200 milyon dolar deÄŸerindeki projesinde Adapark Sakinleri Meyveyi DalÄ±ndan Yiyor.Â Ya Siz? Â
3.000.000 m2 inÅŸaat, binlerce konut, ofis ve iÅŸ merkeziâ€¦ Sizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§le 20 baÅŸarÄ±lÄ± yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±k. 20. yÄ±lÄ±mÄ±z ÅŸerefine sunduÄŸumuz fÄ±rsatlarla dolu muhteÅŸem kampanya bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼. YÃ¼zlerce aileyi Ã‡ekmekÃ¶y bÃ¶lgesinde elmanÄ±n dalÄ±ndan yendiÄŸi Adapark'ta ev sahibi yaptÄ±k. Gelin, 20. yÄ±lÄ±mÄ±za Ã¶zel fÄ±rsatlarlaÂ Sur YapÄ±'nÄ±n bu muhteÅŸem projesinde siz de yerinizi alÄ±n.
Ä°stanbullularÄ± Ã¶zledikleri geniÅŸ yeÅŸil alana sahip bir proje ile buluÅŸturacak Adapark'ta gÃ¶letler ve meyve bahÃ§eleri ÅŸehir hayatÄ± iÃ§inde doÄŸaya yaklaÅŸmayÄ± saÄŸlÄ±yor.
ADAPARK AYRICALIKLI BÄ°R YAÅžAM SUNUYORâ€¦
AdaPark sizeÂ yalnÄ±zca bir ev deÄŸil, yepyeni bir yaÅŸam biÃ§imi sunuyor. AdaPark'ta zamanÄ±nÄ±zÄ± su yollarÄ± ve gÃ¶letler arasÄ±nda doÄŸayla iÃ§ iÃ§e geÃ§irecek, bir iskelede gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyeceksiniz.
YaÅŸayanlarÄ±n rahatÄ± ve mutluluÄŸu iÃ§in en ince ayrÄ±ntÄ±larÄ±n dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ proje, sosyal imkÃ¢nlarÄ± ile de dikkat Ã§ekiyor. YÃ¼zde 75'i yeÅŸil alan ve rekreasyon alanÄ±ndan oluÅŸan AdaPark'ta, aerobik ve pilates salonu, fitness, bay - bayan sauna, yÃ¼zme havuzlarÄ±, bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ parkurlarÄ±ylaÂ spor, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±. AÃ§Ä±k ve kapalÄ± oyun alanlarÄ±, oyun gemisi, oyun evi, medya salonlarÄ±yla AdaPark, Ã§ocuklarÄ±nÄ±z iÃ§in bir eÄŸlence cenneti. Ãœstelik tÃ¼m bu olanaklardan ekstra hiÃ§bir Ã¼cret Ã¶demeden faydalanabileceksiniz.
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Metroya yÃ¼rÃ¼me mesafesinde yer alan AdaPark'ta ulaÅŸÄ±m da oldukÃ§a kolay olacak.
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