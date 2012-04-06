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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>SURYAPI 20. YILINI ADAPARK'TA MUHTEŞEM FIRSATLARLA KUTLUYOR!

SURYAPI 20. YILINI ADAPARK'TA MUHTEŞEM FIRSATLARLA KUTLUYOR!

06.04.2012 - 09:31 | Son Güncelleme:

Sur Yapı'nın İstanbul'un yeni çekim merkezi Sancaktepe'de bulunan, 200 milyon dolar değerindeki projesinde Adapark Sakinleri Meyveyi Dalından Yiyor. Ya Siz?

3.000.000 m2 inşaat, binlerce konut, ofis ve iş merkezi… Sizden aldığımız güçle 20 başarılı yılı geride bıraktık. Şimdi 20. yılımız şerefine AdaPark'ta müthiş kolaylıklarla konut sahibi olma fırsatını sunuyoruz. Gelin, 20. yılımızı hep birlikte  elmanın dalından yendiği AdaPark'ta kutlayalım!/images/100/0x0/55ea93d0f018fbb8f8891324

İstanbulluları özledikleri geniş yeşil alana sahip bir proje ile buluşturacak Adapark'ta göletler ve meyve bahçeleri şehir hayatı içinde doğaya yaklaşmayı sağlıyor.

AdaPark ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor…

AdaPark size  yalnızca bir ev değil, yepyeni bir yaşam biçimi sunuyor. AdaPark'ta zamanınızı su yolları ve göletler arasında doğayla iç içe geçirecek, bir iskelede güneşin batışını izleyeceksiniz.

Yaşayanların rahatı ve mutluluğu için en ince ayrıntıların dahi düşünüldüğü proje, sosyal imkânları ile de dikkat çekiyor. Yüzde 75'i yeşil alan ve rekreasyon alanından oluşan AdaPark'ta, aerobik ve pilates salonu, fitness, bay - bayan sauna, yüzme havuzları, bisiklet ve yürüyüş parkurlarıyla  spor, sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası. Açık ve kapalı oyun alanları, oyun gemisi, oyun evi, medya salonlarıyla AdaPark, çocuklarınız için bir eğlence cenneti. Üstelik tüm bu olanaklardan ekstra hiçbir ücret ödemeden faydalanabileceksiniz.
 
Metroya yürüme mesafesinde yer alan AdaPark'ta ulaşım da oldukça kolay olacak.

Muhteşem 20.yıl Fırsatları

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