SURYAPI 20. YILINI ADAPARK'TA MUHTEŞEM FIRSATLARLA KUTLUYOR!

3.000.000 m2 inşaat, binlerce konut, ofis ve iş merkezi… Sizden aldığımız güçle 20 başarılı yılı geride bıraktık. Şimdi 20. yılımız şerefine AdaPark'ta müthiş kolaylıklarla konut sahibi olma fırsatını sunuyoruz. Gelin, 20. yılımızı hep birlikte elmanın dalından yendiği AdaPark'ta kutlayalım!
İstanbulluları özledikleri geniş yeşil alana sahip bir proje ile buluşturacak Adapark'ta göletler ve meyve bahçeleri şehir hayatı içinde doğaya yaklaşmayı sağlıyor.
AdaPark ayrıcalıklı bir yaşam sunuyor…
AdaPark size yalnızca bir ev değil, yepyeni bir yaşam biçimi sunuyor. AdaPark'ta zamanınızı su yolları ve göletler arasında doğayla iç içe geçirecek, bir iskelede güneşin batışını izleyeceksiniz.
Yaşayanların rahatı ve mutluluğu için en ince ayrıntıların dahi düşünüldüğü proje, sosyal imkânları ile de dikkat çekiyor. Yüzde 75'i yeşil alan ve rekreasyon alanından oluşan AdaPark'ta, aerobik ve pilates salonu, fitness, bay - bayan sauna, yüzme havuzları, bisiklet ve yürüyüş parkurlarıyla spor, sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası. Açık ve kapalı oyun alanları, oyun gemisi, oyun evi, medya salonlarıyla AdaPark, çocuklarınız için bir eğlence cenneti. Üstelik tüm bu olanaklardan ekstra hiçbir ücret ödemeden faydalanabileceksiniz.
Metroya yürüme mesafesinde yer alan AdaPark'ta ulaşım da oldukça kolay olacak.
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- %30 peşinat ve Sur Yapı bünyesinde 84 ay vade*!
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*Suryapı bünyesinde 84 ay vade için 0,65 basit vade farkı hesaplanacaktır.