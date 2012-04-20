SURYAPI 20. YILINI ADAPARKâ€™TA MUHTEÅžEM FIRSATLARLA KUTLUYOR!

3.000.000 m2 inÅŸaat, binlerce konut, ofis ve iÅŸ merkeziâ€¦ Sizden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gÃ¼Ã§le 20 baÅŸarÄ±lÄ± yÄ±lÄ± geride bÄ±raktÄ±k. Åžimdi 20. yÄ±lÄ±mÄ±z ÅŸerefine AdaParkâ€™ta mÃ¼thiÅŸ kolaylÄ±klarla konut sahibi olma fÄ±rsatÄ±nÄ± sunuyoruz. Gelin, 20. yÄ±lÄ±mÄ±zÄ± hep birlikteÂ elmanÄ±n dalÄ±ndan yendiÄŸi AdaParkâ€™ta kutlayalÄ±m!

Ä°stanbullularÄ± Ã¶zledikleri geniÅŸ yeÅŸil alana sahip bir proje ile buluÅŸturacak Adaparkâ€™ta gÃ¶letler ve meyve bahÃ§eleri ÅŸehir hayatÄ± iÃ§inde doÄŸaya yaklaÅŸmayÄ± saÄŸlÄ±yor.Â

AdaPark ayrÄ±calÄ±klÄ± bir yaÅŸam sunuyorâ€¦Â Â

AdaPark sizeÂ yalnÄ±zca bir ev deÄŸil, yepyeni bir yaÅŸam biÃ§imi sunuyor. AdaParkâ€™ta zamanÄ±nÄ±zÄ± su yollarÄ± ve gÃ¶letler arasÄ±nda doÄŸayla iÃ§ iÃ§e geÃ§irecek, bir iskelede gÃ¼neÅŸin batÄ±ÅŸÄ±nÄ± izleyeceksiniz.

YaÅŸayanlarÄ±n rahatÄ± ve mutluluÄŸu iÃ§in en ince ayrÄ±ntÄ±larÄ±n dahi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ proje, sosyal imkÃ¢nlarÄ± ile de dikkat Ã§ekiyor. YÃ¼zde 75â€™i yeÅŸil alan ve rekreasyon alanÄ±ndan oluÅŸan AdaParkâ€™ta, aerobik ve pilates salonu, fitness, bay - bayan sauna, yÃ¼zme havuzlarÄ±, bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ parkurlarÄ±ylaÂ spor, saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸamÄ±n ayrÄ±lmaz bir parÃ§asÄ±. AÃ§Ä±k ve kapalÄ± oyun alanlarÄ±, oyun gemisi, oyun evi, medya salonlarÄ±yla AdaPark, Ã§ocuklarÄ±nÄ±z iÃ§in bir eÄŸlence cenneti. Ãœstelik tÃ¼m bu olanaklardan ekstra hiÃ§bir Ã¼cret Ã¶demeden faydalanabileceksiniz.

Metroya yÃ¼rÃ¼me mesafesinde yer alan AdaParkâ€™ta ulaÅŸÄ±m da oldukÃ§a kolay olacak.

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