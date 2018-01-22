Survivor'dayken çalışanların eşyalarını çaldığını itiraf etti!

Ufuk Ağca ve Anıl Budak''ın moderatörlük koltuğunda oturduğu ve her Cuma saat 22.00''de 1AN TV ekranlarından canlı yayınlanan Tahminim Pekmez programına bu hafta, Tuğba Özay konuk oldu.



"İLHAM GELİNCE DAYANAMADI"

Adadayken bir an bir ilham geldi hem de müziğiyle beraber. Ancak akılda tutmak mümkün değil onca söz ve müziği… Hemen bir çare düşündüm. Etrafta gezinmeye başladım belki karalayacak bir şeyler bulurum diye.



"KALEM VE TUVALET KAĞIDI ÇALDI"

Sonrasında bize yardımcı olan Dominiklileri gördüm. Masada oturuyorlardı. Masanın da üzerinde kalem vardı. Onu çaktırmadan aldım. Biraz ileride de bir tuvalet kağıdı buldum. İşlem tamamdı. Tekrardan kütüğe geri döndüm ve kimse uyanmadan şarkıyı tamamladım.İşte, ''Bir şey söylemek istiyorum'' şarkısının hikayesi de böyle gelişti aslında. Ama şarkıyı iyi dinlerseniz karnımızın da ne kadar aç olduğunu anlarsınız."





