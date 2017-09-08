Survivor yarışmacısından korkutan detay 'İyi ki orada değiliz'

Yaşanan korku dolu anların atlatılmasından sonra günlük hayatlarına dönmeye çalışan halk bir yandan da depremde oluşan zararları kestirmeye çalışırken Survivor Panorama programının sunucusu ve bir dönem Survivor yarışmacısı da olan Hakan Hatipoğlu’ndan ilginç bir detay geldi.

2009 ve 2010 yıllarında düzenlenen Survivor Kızlar-Erkekler’de yarışmacı olan Hatipoğlu, depremin vurduğu yerlerden birinin 2010 yılında çekim yaptıkları ada olduğuna işaret ederek şu paylaşımı yaptı: “2010 Survivor’ın çekildiği Panama Pearl Island’ın çok yakınında 8.1 deprem ve ardından tsunami… o ıssız küçücük adada iyi ki değiliz şu an”