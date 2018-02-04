Survivor yarışmacıları kimler? İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Survivor 2018 All Star kadrosu son şeklini alıyor. Geçtiğimiz yıllarda yarışmada önemli dereceler yapmış kişileri bir araya getiren Acun Ilıcalı, Survivor 2018 All Star yarışmacıları için duyuruyu gerçekleştirdi. Peki, Survivor 2018 All Star kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? İşte, o isimler

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Cumali Akgül

Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.

Birsen Bekgöz

Kendimi aşmaya gidiyorum.

Ramazan Kalyoncu

Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.

Gizem Kurtulan

Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.

Melih Özkaya

Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.

Yağmur Banda

Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.

Ecem Karaağaç

Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.

Nevin Yanıt Baltacı

Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.

Anıl Berk Baki

Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.

Funda Alkayış

Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.

Gamze Aksu

Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.

Marcus

Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.

SURVİVOR 2018 KADROSU

Tanıtım videosunda yarışmadaki hedeflerine vurgu yapan isimler, sloganlarını belirledi. İşte, yarışmacıların sloganları;

Hilmi Cem İntepe

Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?

Merve Aydın

Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!

Murat Ceylan

Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.

Nihat Doğan

Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.

Turabi Çamkıran

İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.

Sema Aydemir

Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.

Adem Kılıççı

Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.

Nagihan Karadere

Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.

Hakan Hatipoğlu

Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.

Ümit Karan

Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır

Damla Can

Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.

Sahra Işık

Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.