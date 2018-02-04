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Survivor yarışmacıları kimler? İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Survivor 2018 yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. All Star konsepti ile geçmiş yılların başarılı yarışmacılarını bir araya getiren Acun Ilıcalı, iddialı isimlerle sezona merhaba diyecek. Turabi, Hilmi Cem, Adem Kılıçcı gibi önemli isimleri bir araya getirecek olan Survivor 2018 All Star, 10 Şubat Cumartesi akşamı ekranlardaki yerini alacak. İşte, 2018 Survivor yarışmacıları ve detaylı bilgiler

Hürriyet Haber
04.02.2018 - 16:25 | Son Güncelleme :

Survivor 2018 All Star kadrosu son şeklini alıyor. Geçtiğimiz yıllarda yarışmada önemli dereceler yapmış kişileri bir araya getiren Acun Ilıcalı, Survivor 2018 All Star yarışmacıları için duyuruyu gerçekleştirdi. Peki, Survivor 2018 All Star kadrosu içerisinde kimler yer alıyor? İşte, o isimler

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER KADROSU

Cumali Akgül
Anadoluyu yürüyerek geldim. Şimdi koşa koşa şampiyon olmaya gidiyorum.

Survivor yarışmacıları kimler İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Birsen Bekgöz
Kendimi aşmaya gidiyorum.

Survivor yarışmacıları kimler İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Ramazan Kalyoncu
Amacım en iyilerle yarışmaktı. Kısmet bu seneyeymiş.

Survivor yarışmacıları kimler İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Gizem Kurtulan
Survivor benim için hırs, güç ve başarı demek.

Survivor yarışmacıları kimler İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Melih Özkaya
Rakiplerimin gücü ve tecrübesi beni motive ediyor.

Survivor yarışmacıları kimler İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Yağmur Banda
Ben Yağmur. Adımdan değil ardımdan kopacak fırtınadan korksunlar.

Survivor yarışmacıları kimler İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Ecem Karaağaç
Survivor'da hayatta kalmak zor, benimle yarışmanın zorluğu ise tarif bile edilemez.

Survivor yarışmacıları kimler İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Nevin Yanıt Baltacı
Rakip takıma en güçlü yanıtı vermeye geliyorum.

Survivor yarışmacıları kimler İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Anıl Berk Baki
Sadece çıkar yarışırım, galibiyet arkamdan gelir.

Survivor yarışmacıları kimler İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Funda Alkayış
Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor.

Survivor yarışmacıları kimler İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Gamze Aksu
Zayıflık bedende değil bedendedir. Survivor'da buna yer yok.

Survivor yarışmacıları kimler İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

Marcus
Survivor'ın ruhani dengesini korumaya ve yükseltmeye geldim.

Survivor yarışmacıları kimler İşte, Survivor 2018 tam kadrosu

SURVİVOR 2018 KADROSU

Tanıtım videosunda yarışmadaki hedeflerine vurgu yapan isimler, sloganlarını belirledi. İşte, yarışmacıların sloganları;

Hilmi Cem İntepe
Survivor’ın gerçek şampiyonu kim göstermeye geliyorum?

Merve Aydın
Sizce de Survivor bir kadın şampiyonu hak etmiyor mu? İşte bu sene, o sene!

Murat Ceylan
Aradan beş sene geçmiş, bilenler bilmeyenlere söylesin. Bakalım bizde ne değişmiş.

Nihat Doğan
Survivor’da mesele kasların büyük olması değil, yüreğin büyük olmasıdır.

Turabi Çamkıran
İki Survivor yoktum, demişler ki ‘Turabi öldü’. Survivor’In kralı Turbo Turabi geri döndü.

Sema Aydemir
Yapılacak her şeyi yaptım. Rekorları değil, şampiyonluğu istiyorum.

Adem Kılıççı
Virgül bırakmıştım, nokta koymaya geliyorum.

Nagihan Karadere
Hazır olun, parkurun kraliçesi geliyor.

Hakan Hatipoğlu
Birisinin artık kral çıplak demesi lazım geliyorum.

Ümit Karan
Survivor’da hayatta kalmak tecrübeyse, tecrübe kaptanın yol haritasıdır

Damla Can
Tecrübelerimi yanıma aldım bu defa daha fazlası için gidiyorum.

Sahra Işık
Varmak istediğim noktaya henüz ulaşmamış olabilirim. Ama dün olduğum noktadan daha ilerdeyim.

Etiketler: survivor , gönüllüler , ünlüler , televizyon , yayın , televizyon programı
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