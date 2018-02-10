Survivor Sema Aydemir kimdir kaç yaşındadır?

Sema Aydemir, Survivor’a bu yıl da oldukça iddialı katılıyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 2017 yarışmasında ciddi bir efor sarf eden ancak sakatlığa yenik düşen Sema Aydemir, All Star 2018’de istatistiklere meydan okumaya geliyor. Bu defa hem iyi olduğu hem de hızlı olduğunu düşünen Sema Aydemir, artık kadın bir kadın şampiyon olmalı ifadesinde bulundu.
SEMA AYDEMİR KİMDİR?
Sema Aydemir, Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etmiş ve takımın önemli isimleri arasında yer almıştır. Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istastiki performansta 1.67'lik oran ile liste başında yer almıştır.
17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünyaya gelen Sema Aydemir, atletizmdeki başarısıyla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiş ve ismini duyurmuştur. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti.
400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.
Sema Aydemir Survivor 2018 All Star yarışmasında ünlüler takımında yer alacak.
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