Survivor Sema Aydemir kimdir?

Survivor Sema Aydemir, All-Star 2018 kapsamında yeniden mücadele verecek. Geçtiğimiz yıl ciddi bir efor sarf eden Sema Aydemir, yarışmanın sonlarında sakatlanarak pek aktif yer alamasa da, arkadaşlarına aktif olarak destek verdi. İşte, Survivor 2018 All-Star'ın yarışmacılarından Sema Aydemir kimdir sorusunun cevabı ve yarışmacı hakkında merak edilen bazı detaylar

Sema Aydemir, Survivor'ın 2017 sezonunda ünlüler takımında mücadele etmiş ve takımın önemli isimleri arasında yer almıştır. Yarışmanın sonlarına doğru talihsiz bir sakatlık yaşayan Sema, tüm aksiliklere rağmen istastiki performansta 1.67'lik oran ile liste başında yer almıştır.

17 Ağustos 1985 yılında Bursa'da dünyaya gelen Sema Aydemir, atletizmdeki başarısıyla Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmiş ve ismini duyurmuştur. Sema Aydemir geçmiş yıllarda heptatlon branşında boy gösterdi. Londra 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4x400m bayrak yarışında yarışma hakkını elde etti.

400m engelli branşında en iyi derecesini 6 Haziran 2012 tarihinde Ankara'da yapılan yarışta 56.62sn'lik derecesiyle elde etti. 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyası bulunan Türk çekiç atma sporcusu Eşref Apak ile 2016 yılında boşandı. Çiftin Ali isminde bir çocukları bulunuyor. 21 Ocak 2017'de yayınlanmaya başlayan 2017 Survivor'ın ünlüler kadrosunda yer aldı.