Survivor Nihat Doğan kimdir kaç yaşında? Dikkat çeken sözler

Survivor Nihat Doğan, zorlu bir yarışma içerisinde dezavantajlı olduğunu açıkladı. Yarışmadan çıktıktan sonra birçok projede yer alan Nihat Doğan, bu yılın da en çok konuşulan ismi olacak. İşte, Nihat Doğan hakkında merak edilen bazı bilgiler

NİHAT DOĞAN KİMDİR?

Nihat Doğan, 13 Şubat 1976 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. On bir yaşındayken babasını kaybetti. Ailesinin büyükleri tarafından Muş'a götürülmek istendi fakat gitmek istemediğinden İstanbul'da kaldı. Avcılar'daki bir çay bahçesinde istek üzerine bir şarkı söylemesiyle orada bulunan fakat Almanya'da ikâmet eden bir çiftin önerisiyle Almanya'ya gitti. Bir sene orada kaldı fakat star olamayacağını düşünüp Türkiye'ye geri döndü. Müzik kariyerine 1994 yılında Kırdın Kalbimi adlı albümüyle başladı.