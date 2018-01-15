Survivor ne zaman başlıyor? Turabi Survivor'a katılmayacağını açıkladı ve..

Turabi sosyal meyda hesabından yaptığı bu merak uyandıran paylaşımının ardından hemen şaka yaptığına dair bir paylaşım daha yayınladı. Henüz yarışma başlamadan adından söz ettiren Turabi Çamkıran, bu yıl da en iddialı yarışmacıların arasında geliyor.

Turabi, Survivor 2018'e gitmeyecek mi?

Geçtiğimiz yıllarda Survivor'a katılan ve yaptıklarıyla fenomen hale gelen Turabi bu yıl Survivor kadrosunda yer alıyordu. Kendi yaptığı paylaşımlarla da Survivor 2018 kadrosunda yer alacağını duyuran ve rakiplerini korkutan Turabi'den şoke eden bir paylaşım geldi. Turabi Instagram'ın hikaye bölümünde yaptığı paylaşımda önce Survivor'a gelmeyeceğini duyurdu. Turabi'nin yaptığı bu paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

Herkes neler olduğunu merakla beklerken Turabi'den bir paylaşım daha geldi. Turabi, Instagram'ın hikaye bölümüne "Evet üzülerek söylüyorum ki bu sene arkamdan çevrilecek hiçbir oyuna gelmiyorum" yazdı. Sosyal medyada Turabi ifşaları geliyor yorumu yapılmaya başlandı. Neler olduğu merak konusu olurken Turabi yaptığı son paylaşım duruma açıklık getirdi. "Gitmiyorum diye sevinenler... Gülümseyin Turbolandınız" yazan Turabi birçok eleştiri aldı.

İLK YARIŞMACI CUMALİ AKGÜL

Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamayınca “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” açıklamasını yapmıştı.

SURVİVOR'A GİDECEK İSİMLER AÇIKLANDI

Nevin Yanıt

Hilmicem İntepe

Murat Ceylan

Adem Kılıççı

Nihat Doğan

Ümit Karan

Hakan Hatipoğlu

Cumali Akgül

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Nagihan Karadere

Merve Aydın