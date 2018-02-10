Survivor Melih Özkaya kimdir kaç yaşında? Voleybol kariyeri dikkat çekiyor

Melih Özkaya, gönüllüler takımının önemli silahlarından birisi olacak. Aktif spor içerisinde yer alması nedeniyle gücü ve çabukluğunu kullanabileceğini ifade eden Melih Özkaya, normal hayatında sabırlı bir insan olduğunu dile getiriyor. Peki, ‘Açlık karakterimi değiştiremeyecek. Net, sakin, hırslı bir Melih göreceksiniz’ sözlerinin sahibi Melih Özkaya kimdir? İşte, o isim hakkında bazı detaylar

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

Melih Özkaya, 1987 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi mezunu olan Özkahya, İBB alta yapısında voleybola başlamış ve 8 yıl boyunca bu takımda oynamaya devam etmiştir.

İBB kariyerinin ardından Melih Özkahya, Tokat Plevne, Tofaş, Diyarbakır, Sivas ve Adana BYZ Algomed Spor ve son olarak Payas Belediyespor takımında forma giymiştir.

Sadece spor alanına değil, oyunculuğa da meyilli olan Melih Özkaya, bir dönem Fox TV’de yayınlanan Yer Gök Aşk dizisinde rol almıştır.