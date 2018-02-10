Survivor Hilmi Cem İntepe kimdir kaç yaşında?

Hilmi Cem İntepe, her şeyi geride bıraktım, 2018 yılına özel bir sayfa açtım sözleriyle yarışmaya özel hazırlık yaptığını ifade ediyor. Peki, ‘Survivor’un gerçek şampiyonu kim göstermeye gidiyorum’ sözlerinin sahibi Hilmi Cem İntepe kimdir kaç yaşındadır?

HİLMİ CEM İNTEPE KİMDİR?

19 Mayıs 1992 tarihinde Muğla’da dünyaya gelen Hilmi Cem İntepe, 18 yaşına kadar Bodrum'un Güvercinlik mahallesinde yaşadı. 17 yaşında latin danslarına yazıldı ve birçok kere salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Ekranlara ilk defa Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmadaki dans gösterisiyle çıktı. 2013'te Survivor yarışmasına katıldı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı. Daha sonra ise Survivor All Star'a da katıldı.

İlk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Yavuz karakteri ile yaptı. Sonrasında Çalıkuşu, Stajyer Mafya, Çılgın Dersane 4: Ada gibi dizi ve filmlerde rol aldı. 2016'da Bodrum Masalı'nda Kelebek karakterini canlandırdı. Hilmi Cem’in son projesi ise 2018 yılında vizyona girecek olan Hürkuş filmi olacak.