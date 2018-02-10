Survivor gönüllüler yarışmacısı Gizem Kurtulan kimdir? Kaç yaşındadır?

Survivor gönüllüler takımında yarışacak olan Gizem Kurtulan'ın kişisel bilgileri pek çok izleyici tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Sempatik yapısı ve güzelliğiyle izleyiciler tarafından dikkat çeken Gizem Kurtulan kimdir? Kaç yaşındadır?

GİZEM KURTULAN KİMDİR?

Gizem Kurtulan 1994 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Güzelliğinin yanı sıra sportif kimliği ve güçlü fiziği ile ön plana çıkmayı başarmıştır. Pilates eğitmenliği veriyor. Yoğun ve sıkı bir antrenman programı ile yarışmaya hazırlanmıştır. 14-15 Haziran 2016 Pentatlon- Bıathle Türkiye Açık Şampiyonası'na katılmış ve dereceye girmiştir. Sağlıklı yaşam ve düzenli egzersizin önemli olduğuna inanan Gizem Kurtulan, şöhretten ziyade sadeliğin gücünü tercih ediyor. Doğayı ve gezmeyi çok seven Gizem Kurtulan, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor bölümünden mezun. Gizem Kurtulan'ın sosyal medya hesabı, sıradan hayatının yansıması.