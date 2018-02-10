Funda Alkayış kimdir? Survivor gönüllüler yarışmacısı Funda Alkayış kaç yaşında?

Funda Alkayış, Survivor 2018’deki milli sporcular arasındaki yerini aldı. Üç farklı sporla uğraştığını dile getiren Funda Alkayış, All-Star takımını kast ederek, ‘Onların gücünü herkes biliyor, fakat bizim gücümüzü henüz kimse bilmiyor’ açıklamasını yaptı. Peki, bu açıklamayı gerçekleştiren Funda Alkayış kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

FUNDA ALKAYIŞ KİMDİR?

Survivor Funda Alkayış, 1987 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Mersin Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda tamamlamıştır. Zayıflamak adına 2009 yılında spora başlayan, bu aşamanın ardından sporu hayatının merkezi haline getiren Funda, Kick Boks, Muay-Thai ve Wushu sporlarıyla yakından ilgilenmektedir. Kick Boks Dünya Şampiyonasında 50 kiloda dünya şampiyonu olmuştur. Dokuz kez Türkiye şampiyonluğu, Dünya ikinciliği ve üçüncülüğü, 24 maç 23 galibiyet 6 nakavt ile birçok başarıya imza atmıştır.

Temel prensibi, Kick Boks sporunun sadece erkeklerle bağdaştırılmasını çürütmek olan Funda Alkayış, bu konuda başarılı olmuştur.

Yarışmaya katılmadan önce sloganını belirleyen Funda Alkayış, "Rakiplerimin gücünü herkes biliyor. Ama benim ne kadar güçlü olduğumu kimse bilmiyor." açıklamasında bulunmuştur.

Funda Alkayış'ın sosyal medya üzerinden yarışmaya katılmadan önceki son paylaşımı ise şu şekilde olmuştur;

"Ayrılık vakti geldi. Sizlere yaptığım son paylaşımım olacak. Survivor 2018 gönüllüler takımında mücadele edeceğim...spor hayatımda hiçbir zaman pes etmedim. Hırsımla, davranışlarımla, sporcu kimliğimle örnek bir sporcu olmaya çalıştım. Pes etmek hiç bir zaman tarzım olmadı. Vazgeçmedim hep bir adım ilerledim. Hayatımdan fedakârlıklar yaptım. Sporu hayatımda boşluklara sığdırmaya çalışmadım. Spordan kalan zamanlara hayatımı sığdırdım hep ve başardım. Dünya, Avrupa şampiyonlukları ve birçok derece elde ettim. Şimdi sıra Survivor’da. Burada sizin desteğinize çok ihtiyacım olacak. Vedalaşamadığım herkesi selamlıyorum, dua edin, destekleyin hep birlikte başaralım. Her zamanki gibi şampiyon olalım."