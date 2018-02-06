Survivor Anıl Berk Baki kimdir?

Survivor Anıl Berk, cumartesi akşamı ekrana gelecek olan bölüm öncesinde araştırılan isim oldu. 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Anıl Berk, Lise öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim Bölümü'nden mezun olmuştur.

Hobi olarak yelken sporu ile ilgilenen Anıl Berk Baki, ardından bu sporu profesyonel olarak yapmaya başlamıştır. Kendisini bu alanda geliştiren Anıl Berk Baki, Milli sporculuğa kadar yükselmiştir.

Crossfit antrenrölüğü de yapan Baki, Amerikan futbolu, voleybol ve atletizm ile ilgilenmektedir. Aslen Trabzonludur.

Anıl Berk Baki'nin Survivor'daki sloganı; "Sadece çıkar yarışırım! Galibiyet arkamdan gelir.." şeklindedir.