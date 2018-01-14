Survivor All-Starı 'Avcı' giydirecek

Geçen yılı 75 milyon TL'lik ciro kapattıklarını söyleyen Fatih Görür 2018 için ciro hedeflerinin 100 milyon TL olduğunu söyledi. Yaptıkları işi hobi olarak benimsediklerini aktaran Görür, "Şirkette çalışanların mutluluğu başarıyı getiriyor" dedi.

Şubat ayında başlayacak Survivor'da tüm yarışmacıları giydireceklerini anlatan Fatih Görür, “Survivor için özel koleksiyon hazırlıyoruz. Yarışmacılar için kıyafetler büyük bir titizlikle özel olarak hazırlanıyor. Her yarışmacıya giyeceği şortunu, tshirt’ünü, eşofman takımını, yağmurluğunu, çantasını üretmekteyiz. Yarışmacıların giyecekleri kıyafetleri, müşterilerimiz mağazalarımız ve online satış sitelerinden kolay bir şekilde tedarik edebilecekler. Ayrıca yarışmacıların haricinde Dominik’te çalışan yüzlerce kişilik ekibin kıyafet ihtiyaçlarını karşılamakta bizlere ayrı bir mutluluk vermektedir” şeklinde konuştu.

ORTALAMA YÜZDE 25-30 BÜYÜYOR



Cazador'un İspanyolca'da 'Avcı' anlamına geldiğini anlatan Görür, sektörde 2004 yılında markalaşmaya gittiklerini ve Cazador'un 2006 yılında doğduğunu söyledi. Bugün Türkiye'nin 400 noktasında ürünlerinin satıldığını belirten Görür, her yıl yüzde 25 ile 30 arasında büyüdüklerini söyledi.

Bu yıl için 75 milyon TL üzerinde ciro beklediklerini ifade eden Görür, “2018'de 100 milyon TL civarı ciro hedefimiz var. Önümüzdeki yıllarda hedeflenen bütçemizi yeni projelerle destekleme arzusundayız.” dedi.







DOĞA DOSTU GİYİM TARZI

Müşteri profilini 18-50 yaş olarak geniş bir skalada tanımlayan Görür, kıyafetleri tasarlarken doğadan ilham alan bir tasarım ekibinin olduğunu belirtti. Bir sezonda kadın-erkek koleksiyonlarında yaklaşık 600 model ürün için imalat yaptıklarını söyleyen Görür, “Yılda iki sezon var. Bu da yılda 1.200 model ürüne denk geliyor. Tasarımların tamamını biz yapıyoruz” şeklinde konuştu. Ürünlerin yüzde 20'sini yurt dışına sattıklarını anlatan Görür, “İlk sırada Yunanistan yer alıyor. İsviçre, Özbekistan, Kazakistan, Rusya, Azerbaycan, Sırbistan sırasıyla geliyor. Yaklaşık 10 ülkede de bayiliğimiz var” dedi.

YENİ İŞ BİRLİKLERİNE AÇIĞIZ

Yeni iş birliklerine açık olduğunu dile getiren Fatih Görür, “Yeniliklere açık bir şirketiz. Yurt dışındaki bayi ağımızı yeni partnerler ile genişletebiliriz. Hali hazırda kendi öz kaynaklarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde gündemimizde farklı iş başlıklarını sıraladık. Yurt içi ve yurtdışından gelen talepleri değerlendiriyoruz. Halka açılma planımız var.” şeklinde konuştu.

HOLLANDA VEYA İTALYA'YA TASARIM OFİSİ AÇACAK

Yurt dışında tasarım ofisi açmayı da düşündüklerini anlatan Görür, “Hedefte Hollanda veya İtalya var. Tasarıma çok önem veriyoruz. Tasarımcının rahat düşünebilmesi için modayı iyi takip etmesi gerekiyor. Yurtdışında bir ofisimizin olması tasarım olarak bizi daha ileriye taşıyacak. Türkiye'de tasarımla ilgilenen geniş bir ekibimiz var. Yurt dışı açılımımızla bu sayı daha da artacak” dedi.