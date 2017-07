Annem odaya kapanıp ağlıyor

SURVİVOR İÇİN DOKUZ ELEME GEÇTİM



Yarışmaya katılma fikri nasıl oluştu?



- Kürek sporuyla ilgileniyordum. Doğa sporu yapıyorum, hayatım doğada geçtiği ve tatillerimi de doğada yaptığım için televizyon izleyen bir insan değilim. Survivor'ın ne olduğunu biliyordum. Doğanın içinde yarışma var. Bu zaten benim branşımdan alışık olduğum bir şeydi. İnternetten başvuru yaptım. Bana en yakın hissettiğim, yatkın olan bir elektirik gibi geldi bana. Survivor'a başvurdum.

Daha önceden kafanda var mıydı, bir anda mı karar verdin?



- Ben Survivor'a 2016 sezonu için de başvurmuştum. Dördüncü elemede elenmiştim. Bir sonraki sene dokuz elemeyi geçip katılmaya hak kazandım.





BAŞKALARI TARAFINDAN FOTOĞRAFIM ÇEKİLMEYE BAŞLADI

Survivor'dan sonra hayatında neler değişti?



- Kendim olarak bende bir şey değişmedi. Daha önce yediğim, içtiğim, gittiğim yerlerde herhangi bir değişiklik olmadı. Fotoğraf çekilmeyen bir insandım hala kendimi çekmiyorum ama bu sefer başkaları tarafından çok çekilmeye başlanan, yolda tanınan, selam verilen ve insanların 'Çok teşekkür ederiz güzel seyir yaşattınız' gibi güzel sözlerle onure etmesi farklılık ve boyut kattı bana."





PSİKOLOJİK OLARAK YIPRANDIM



Survivor'ın pişmanlığı veya olumsuz yansıması oldu mu?



- Çok aç kaldık. Aile özlemimiz oldu. Serhat (Akın) abinin de bir ailesi ve çocukları var. Bu yüzden onun özlemi benimkinden daha fazla oluyor. Ben de ailemi özledim ama aynı durumda olmadığımız için onu o kadar iyi anlayamıyorum. Fiziksel olarak çok boşluğa düştüm, psikolojik olarak çok yıprandım ama ne olursa olsun bir şekilde kendimi toparladım. Survivor'a gittiğim için pişman değilim. Artı yönleri çok oldu bana bazı şeylerin çok çok değerini kattı. Elimizdeki şeylerin ve ailemin ne kadar önemli olduğunu anladım. 'İyi ki de katılmışım' diyorum.

TOKATI YİYİNCE ANLADIM



Tuvalet, fiziksel temizlik (diş fırçalama gibi) ihtiyaçlarınızı nasıl gideriyordunuz?



- Bu ihtiyaçlarımızı gidermedik. Zaten tuvalet benim için sorun değildi. Herhangi bir yere oturmak benim için çok önemli değil. Sağlıklı olanı zaten doğada yapmak. Gözükmeyecek şekilde doğada istediğimiz her bölgeye yaptık. Bence gayet doğal ve normal bir şey. Onun dışında diş fırçası verilmemesine çok şaşırmıştım. Niye verilmiyor, karınımızı doyurmuyor diye düşündüm ama yoktu. Gerçekten her şey doğal. Survivor neyse bizi orada yansıttı. Gitmeden önce kafamda soru işaretleri vardı. 'Veriyorlardır el altından' diyordum ama gidip o tokatı yiyince anladım gerçekten Survivor'ın Survivor olduğunu."





HEM KENDİ HALİME HEM ONLARIN HALİNE ÇOK ÜZÜLDÜM



Survivor'da en unutamadığın an?



- Bir oyunumuz vardı uzun bir ağaç tarzı sopa. Onun bir ucundan birisi itiyor ve kovadaki boyaları devirmeye çalışıyorduk. Orada gerçekten güzel performans sergilemiştim. Herkes, "Bu senin çıkışın oldu" demişti. O anı hiç unutamıyorum. Duygusal anlamda ise bir kere çok yağmur yağmıştı. Baraka inanılmaz su akıtıyordu ve hiç uyuyamamıştık. Elif, Burçak, Tuğçe inanılmaz üşümüştü. Benim tarafıma şanslıydım su gelmiyordu, onların tarafı çok ıslanmıştı. Ufacık ateşin başında ısınmaya çalışıyorlardı, gece uyandım ve onlara yardım ettim. Battaniyemi onlara verdim. O an hem kendi halime hem onların haline gerçekten çok üzülmüştüm.





ROL MODELİM BABAMDIR



Hayatta rol model aldığın kimse var mı?



- Belki basit olacak ama ben babamı her zaman örnek almışımdır. Babamın olaylara yaklaşımı, bana verdiği nasihatları dinledim. Çevremde olan arkadaşlarımdan da örnek aldığım insanlarda vardır. Bu konuda fazla açılamıyorum en yakınım olan babam olduğu için değil babam olmasaydı böyle bir adam tanısaydım yine babamı örnek alırdım. Gerçekten kişiliğini düzgün bulduğum için idolümdür babam diyorum.





DİZİ VE REKLAM TEKLİFLERİNİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM

Bundan sonraki yol haritan nedir?

- Sporun içinden gelen birisiyim. Tabii şimdi dizi, reklam gibi tekliflerde gelecek ve geliyor da. Bunları değerlendirmek istiyorum. Bunları değerlendirip yüz olarak biraz daha tanındıktan sonra başkalarının da desteğiyle kürek sadece değil başka bir spor dalında kampanyalar düzenleyip spor yapamayan insanlara spor yaptırabilmek için imkanlar sunmak istiyorum. Bu tarz yardım kuruluşlarında da çalışmak istiyorum. Elimden geldiğince spora çok destek olacağım. Arkadaşlarımla araştırmalar yapacağız durumu iyi olmayan kulüplere malzeme desteği, reklamlarıı yapmak gibi şeyleri eyleme geçirmek istiyorum.





ANNEM ODAYA KAPANIP AĞLIYOR

Survivor All Star'dan teklif gelse katılır mı?

- Annem gitmemi hiç istemiyor. Çünkü '5,5 ay boyunca hiç bu kadar kötü olacağımı bilmiyordum. Kazandığında da kaybettiğinde de hep ağlıyordum' diyor. Evde All Star lafı geçtiğinde bile odasına kapanıp ağlamaya başlıyor. Annemin bu yapısını ve duygusallığını gördükçe bir yandan çok üzülüyorum, nasıl giderim diye düşünüyorum. Diğer yandan All Star sezonun geldiğinde nasıl bir projenin içinde olacağım, kopabilecek miyim onu da bilmiyorum. Ama 'neden olmasın' diyorum bir yandan. Gitmem için nedenler var gitmemem için nedenler de var. Ağır tarafı ölçmem gerekiyor. Döndükten sonra Panorama'da 'kesinlikle giderim' demiştim. Annemin duygusal tarafını gördükten sonra evet olmayabilir çünkü böyle nasıl yalnız bırakırıma geliyor olay. O yüzden şu an net değilim.