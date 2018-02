Survivor'da ilk ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2018'de bir isim takım değiştirdi

Survivor 2018 macerası 10 Şubat Cumartesi günü başladı. Ünlüler’den bir ismin Gönüllüler takımına geçtiği Survivor 2018’in ilk bölümünde ödül heyecanı yaşandı. İlk bölümde All Star'dan bir isim Gönüllüler takımına geçti. Hızlı başlayan zorlu yarışmanın ilk bölümünde arka arkaya ödül heyecanı yaşandı. İlk oyunu kazanan takım yatak, baraka ve pirinç sahibi olurken; daha küçük çapı olan ikinci oyunda yumurta ödülü verildi. Peki Survivor’da ilk ödül oyununlarını kim kazandı? Gönüllüler takımına geçen isim kim?

GÖNÜLLÜLER TAKIMINA GEÇEN İSİM...



Toplamda 24 kişinin yarıştığı Survivor All Star’ın ilk bölümünde şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Ünlüler kadrosunda yer alan Hakan Hatioğlu, takım değiştirerek Gönüllüler'e dahil oldu. Acun Ilıcalı, bazı tatsız durumların önüne geçebilmek için böyle bir karar aldıklarını açıkladı. Daha önce aynı sezonda yan yana gelen Hakan Hatipoğlu ve Turabi birçok ciddi kavgalar yaşamış, gerginlik tüm sezon boyunca da sürmüştü.

BİR İSİM DAHA TAKIM DEĞİŞTİRECEK

Survivor 2018 All Star takımında yer alan Hakan Hatipoğlu Gönüllüler takımına geçmesi ardından Gönüllüler takımında ise konseyde yapılacak olan oylamanın ardından bir kız yarışmacı Survivor All Starlar takımına geçecek. Böylece Survivor 2018'de her iki takım birbiriyle eşitlenmiş olacak.



ÖDÜL OYUNLARINI KİM KAZANDI?



Survivor 2018’in ilk bölümünde 2 ödül birden verildi. Acun Ilıcalı ödülü, "Kazanan takım iyi adaya kaybeden takım kötü adaya gidecek. İyi olan adada Survivor tarihinde ilk defa yatak, baraka ve pirinç olacak" diyerek yarışmacılara duyurdu.



Nefes kesen mücadelenin sonucunda ödülün sahibi 4 puanlık farkla belli oldu. Oyunun galibi 10-6 ile Ünlüler takımının oldu. Bu hafta yumurta ödüllü olarak oynanan ancak diğer haftalar ada ödüllü oynanacak olan 2. ödülü ise 5-2 Gönüllüler kazandı