Survivor 2018'de Hakan neden gönüllüler takımına geçti?

Acun Ilıacalı yaptığı açıklamada olabilecek bazı olayların erkenden önüne geçmek istiyoruz. Hakan ünlüler takımında kalırsa gerginlikler olabilir. Diyerek bu kararın verildiğini açıkladı. Peki bu karara sebep olan olay neydi?

Hakan Hatipoğlu ve Turabi geçtiğimiz dönemde yarıştıklarında bir çok kez karşı karşıya geldiler ve kavga etmenin eşiğinde olaylar yaşandı. Gerginlik tüm sezon boyunca da sürdü. Bir çok yarışta bu ikiliyi kavga etmemeleri için uyaran Acun Ilıcalı çoğu kez tartışmalara noktayı koysa da iki ismin yıldızı bir türlü barışmadı.

Survivor'ın yeni sezonunda da kavga ve gerginlik yaşanmaması adına Hakan Hatipoğlu gönüllüler takımına geçerek yeni sezona başladı