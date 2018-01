Survivor 2018 yarışması ne zaman hangi tarihte başlayacak?

Survivor yarışmasının bu yılki sezonu ne zaman başlayacak sorusu izleyiciler tarafından merakla cevap arıyor. Artık Survivor'ın ne zaman başlayacağı açıklandı. Peki yarışma başlamadan önce ne gibi gelişmeler yaşanıyor? İşte Survivor 2018 öncesi son haberler

O Ses Türkiye'de Survivor Murat Ceylan sürprizi!

Murat Ceylan Wish, O Ses Türkiye'de konuk olarak sahneye çıktı. Which Way adlı şarkısını seslendiren Murat için Murat Boz "çok iyi bir şarkı bulmuşsun arkandayım her zaman" diyerek ona destek verdi. Bu sene Survivor All Star'da Ünlüler takımında yarışacak olan Murat Ceylan Wish, O Ses Türkiye'de konuk sanatçı olarak sahneye çıkıp Avrupa Müzik Listeleri'nde 2. sıraya yükselen Which Way adlı şarkısını seslendirdi. Murat Boz ve Hadise, Murat'ın performansına bayıldı. Murat Boz "çok iyi bir şarkı bulmuşsun çok iyi yerlere geleceksin her zaman arkandayım" dedi. Hadise de Murat'ın performansına "muhteşem" yorumunu yaptı.

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım'da Survivor 2018'in 15 Şubat'ta başlayacağını duyuran Acun Ilıcalı, All Star'lar kadrosunda yarışacak isimlerden bazılarını duyurdu. Ilıcalı, "All Star kadrosuna 3 isim daha dahil oldu; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu. Üçüne de başarılar dilerim..” ifadelerini kullandı.

Damla Can Survivor 2018 yarışmacıları arasında yer alacak mı?

Damla Can kimdir?Damla Can Survivor 2018 All Star yarışmacıları arasında olacağı iddiasıyla araştırılan isim oldu. Tarih yaklaştıkça isimlerle ilgili iddiaların alevlendiği yarışmanın 2016 sezonunda yarışan Damla Can, sorgulanan isim oldu. Peki, son günlerde on binlerce kişinin merakla araştırdığı Damla Can kimdir? İşte, ünlü isim hakkında detaylı bilgiler

Tanıtımlarıyla tarih bilgisini duyuran Survivor 2018 (All Star) ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. 2016 sezonunda yarışan Damla Can’ın da Survivor All Star’da yarışacağı iddia edildi. Peki Damla Can Survivor 2018’e dahil oldu mu? Survivor All Star ne zaman başlayacak?

10 Şubat Cumartesi günü başlayacak olan Survivor 2018’in kadrosuyla ilgili yeni detaylar ve iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Uçankuş'un haberine göre Survivor 2016'da gönüllüler takımının başarılı yarışmacısı Damla Can, All Star sezonunun kadrosuna katıldı. Ancak Acun Ilıcalı’nın Damla Can’ın kadroda yer alacağına dair bir paylaşımda bulunmaması nedeniyle haberler iddia niteliği taşıyor.

DAMLA CAN KİMDİR?

Performansıyla olduğu kadar doğal güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Damla Can, Survivor 2016 sezonunda finale kalarak büyük bir başarı elde etmişti. Gönüllüler takımının öne çıkan yarışmacılarından birisi olan, Damla Can oldu. Damla 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step, aerobik ve fitness dersleri veriyor

NEVİN YANIT KİMDİR?

Kısa mesafe engelli koşularındaki başarısıyla ismini geniş kitlelere duyuran Nevin Yanıt, 16 Şubat 1986 ‘da Mersin’de doğdu. Türk kısa mesafe koşucusu, 2006 yılındaki 12.98'lik derecesiyle 100 metre engelli mesafesini 13 saniyenin altında koşan ilk Türk atlet ünvanına sahip.

2007 yılında Macaristan'ın Debrecen kentinde yapılan 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda birinci olan Nevin Yanıt, aynı yıl içinde yapılan, Tayland'ın Bangkok kentindeki Dünya Üniversite Oyunları'nda ikinci oldu. 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı final koştu ve 11. oldu. Aynı yıl 12.76 ile kendisine ait Türkiye rekorunu geliştirdi. Mart 2008'de İspanya'nın Valensiya şehrinde düzenlenen 12. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 60 metre engellideki 8.09'luk derecesiyle yarı finale yükseldi.

2008 Pekin Olimpiyatları'nda 12.94 koşarak Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe dalında yarı finale kalan ilk Türk atlet oldu. Ancak yarı finalde 13.28 saniye koşarak sonuncu oldu ve elendi.

Pescara'da düzenlenen 2009 Akdeniz Oyunları'nda 100 metre engellide 13.08 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı.

Nevin Yanıt, hem elinde tuttuğu Türkiye rekoru hem de Olimpiyatlar tarihinde bir kısa mesafe yarışında yarı finale yükselen ilk Türk atlet olması nedeniyle Türk Atletizminin yetiştirdiği en iyi kısa mesafe koşucularından biri sayılmaktadır. Halen 100 metre engellide 12.58 (07 Ağustos 2012 gecesi olimpiyat 5.si olduğu derece) ve 60 metre engellideki 8.00'lik dereceleriyle iki Türkiye rekorunu elinde tutmaktadır. 2007-2008 arasında Vestel adına yarışan Yanıt 2008'den beri Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sporcusudur. Antrenör Cüneyt Yüksel ile çalışmaktadır.60 metre engelli ve 100 metre koşularında da başarılı olan Nevin Yanıt'ın asıl başarılı olduğu branş 100 metre engelli yarışlarıdır. 2010 Avrupa Takımlar Birinci Lig Atletizm Şampiyonası'ndaki 100 metre engelli koşusunda 12.74 saniyelik derecesiyle kendine ait rekoru kırarak, dünya şampiyonu İrlandalı Derval Orourke'un önünde şampiyon oldu.

Nevin Yanıt, Barcelona'da düzenlenen 2010 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelli koşusunda yarı final ve finalde kendisine ait Türkiye rekorunu iki kez yenileyerek 12.63 saniyelik derecesiyle Avrupa şampiyonu oldu.

Yanıt, Helsinki'de düzenlenen 2012 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 100 metre engelli koşusunda 12.81 saniyelik derecesiyle ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. 2012 Londra Olimpiyatlarında yarı finalde 12.58 lik derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu kırarak grubunda 2. oldu ve Türk Atletizm Tarihinde kısa mesafede final koşan ilk Türk atleti oldu. Yanıt, 100 metre engelli final koşusunda yine 12.58 saniyelik derecesiyle 5. oldu. Fakat aldığı doping cezası nedeniyle bu dereceleri iptal edildi