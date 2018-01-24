Survivor 2018 yarışmacısı Hilmi Cem İntepe kimdir, kaç yaşındadır?

Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla Yenice'de doğdu. Hilmi Cem, 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı.

15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılıp dikkatleri üzerine çeken Hilmi Cem, Survivor 2013'te şampiyon olarak bambaşka bir dünyaya adım attı.

Survivor 2018 All Star'da yer alacağı Hilmi Cem İntepe kimdir? Survivor Hilmi Cem İntepe, 1992'de Muğla Yenice'de doğdu. Hilmi Cem, 18 yaşına kadar Bodrum Güvercinlik'te yaşadı. 15 yaşında kendi kendine dans etmeye başlayan Hilmi Cem hiçbir yardım almadan her şeyi kendi öğrendi. 17 yaşında latin danslarına yazılan Hilmi Cem, bir çok kez salsada Türkiye Gençler Şampiyonu oldu. Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye katılıp dikkatleri üzerine çeken Hilmi Cem, Survivor 2013'te şampiyon olarak bambaşka bir dünyaya adım attı. Yarışmadan sonra birçok projede yer alan Hilmicem İntepe, en son Bodrum Masalı’nın kadrosunda yer almış, oyunculuğuyla da adından söz ettirmişti.