Survivor 2018 neden yok? Survivor hangi günler yayınlanacak?

Survivor 2018 All-Star yarışmasının hangi günler yayınlanacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Survivor'ın hangi günler yayınlanacağı açıklandı. İşte her bölümüyle izleyicilerine heyecan fırtınası yaşatan yarışma programı Survivor'ın yayınlanacağı günler.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?

Survivor 2018 All-Star yarışmasının hangi günler yayınlanacağı belli oldu. İzleyicilerin her bölümünü büyük bir merakla beklediği Survivor'ın yeni bölümleri perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Açlık butonu için mücadele eden takımlar, hafta içerisinde en aç olduğu anda bu butona basarak karınlarını doyurabilecek. Bisküvi veren buton, yalnızca oy çokluğuyla kullanılabilecek.

Labut devirme oyunu yarışmacıları çok zorladı. Bisküvi veren açlık butonu için 150 metrelik parkurun ardından labutların karşısına geçen yarışmacılar, en kısa sürede en çok labutu devirmeye çalıştı. Bu oyunda gönüllüler takımı fark açsa da ünlüler takımı kısa sürede farkı kapattı ancak galibiyete ulaşamadı.

Yarışın hemen ardından kazanan gönüllüler takımı, ikram edilen bisküvinin tadını çıkardı.

GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Cumali Akgül

Birsen Bekgöz

Ramazan Kalyoncu

Gizem Kurtulan

Hakan Hatipoğlu

Melih Özkaya

Yağmur Banda

Ecem Karaağaç

Nevin Yanıt Baltacı

Anıl Berk Baki

Funda Alkayış

Gamze Aksu

Marcus

ÜNLÜLER TAKIMI

Hilmi Cem İntepe

Merve Aydın

Murat Ceylan

Sahra Işık

Nihat Doğan

Damla Can

Turabi Çamkıran

Sema Aydemir

Adem Kıllıççı

Nagihan Karadere

Ümit Karan