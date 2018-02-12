Survivor 2018 neden yok? Survivor hangi günler yayınlanacak?

Survivor 2018 All-Star yarışmasının hangi günler yayınlanacağı büyük bir merakla bekleniyordu. Survivor'ın hangi günler yayınlanacağı açıklandı. İşte her bölümüyle izleyicilerine heyecan fırtınası yaşatan yarışma programı Survivor'ın yayınlanacağı günler.
SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANACAK?
Survivor 2018 All-Star yarışmasının hangi günler yayınlanacağı belli oldu. İzleyicilerin her bölümünü büyük bir merakla beklediği Survivor'ın yeni bölümleri perşembe, cuma, cumartesi ve pazar geceleri yayınlanacak.
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Açlık butonu için mücadele eden takımlar, hafta içerisinde en aç olduğu anda bu butona basarak karınlarını doyurabilecek. Bisküvi veren buton, yalnızca oy çokluğuyla kullanılabilecek.
Labut devirme oyunu yarışmacıları çok zorladı. Bisküvi veren açlık butonu için 150 metrelik parkurun ardından labutların karşısına geçen yarışmacılar, en kısa sürede en çok labutu devirmeye çalıştı. Bu oyunda gönüllüler takımı fark açsa da ünlüler takımı kısa sürede farkı kapattı ancak galibiyete ulaşamadı.
Yarışın hemen ardından kazanan gönüllüler takımı, ikram edilen bisküvinin tadını çıkardı.
GÖNÜLLÜLER TAKIMI
Cumali Akgül
Birsen Bekgöz
Ramazan Kalyoncu
Gizem Kurtulan
Hakan Hatipoğlu
Melih Özkaya
Yağmur Banda
Ecem Karaağaç
Nevin Yanıt Baltacı
Anıl Berk Baki
Funda Alkayış
Gamze Aksu
Marcus
ÜNLÜLER TAKIMI
Hilmi Cem İntepe
Merve Aydın
Murat Ceylan
Sahra Işık
Nihat Doğan
Damla Can
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Adem Kıllıççı
Nagihan Karadere
Ümit Karan
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