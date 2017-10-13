Survivor 2018 ne zaman başlayacak? Yeni sezon yarışmacıları belli oldu mu?

İddialara göre; Survivor 2018 bu yıl ‘All Star’ formatıyla izleyici karşısına çıkacak. Yarışmada bu güne kadar ses getirmiş tüm isimler kadroda yerini alacak. 2018'de Survivor All Star formatında Turabi Çamkıran, Avatar Atakan, Ogeday Girişken, Nagihan Karadere, Hilmicem İntepe, Merve Aydın gibi isimlerin olacağı iddia ediliyor. Peki Survivor 2018 ne zaman başlayacak? Net bir tarih var mı?

Survivor 2018’in yayın tarihi henüz kesinleşmedi. Geçtiğimiz yıl 21 Ocak'ta ekran macerasına başlayan Survivor, 6 ay süren macerasını haziran ayında tamamlamıştır.



GEÇEN YILIN ŞAMPİYONU KİM OLDU?



Survivor 2017 büyük finali Kıbrıs’ta gerçekleşti. Finale kalan Adem Kılıççı ve Ogeday Girişen arasında survivor 2017 şampiyonluğu için SMS oylaması yapıldı. Kıbrıs'ta yapılan finale bugüne dek bütün elenen yarışmacılar da katıldı. Yapılan halk oylamasının ardından Survivor 2017'nin şampiyonu belli oldu. Survivor 2017'nin şampiyonu gönüllüler takımını temsil eden Ogeday Girişken oldu.