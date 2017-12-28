Survivor 2018 ne zaman başlayacak? İşte Survivor 2018'in şimdiye kadar açıklanan isimleri

Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağını Acun Ilıcalı, TV 8'de katıldığı bir programda açıkladı. Ilıcalı'nın açıklamasına göre Survivor 2018 15 Şubat tarihinde başlayacak. Yarışmanın şimdiye kadar açıklanan kadrosunda dikkat çeken isimler yer alırken, özellikle sporculuk geçmişi olan milli atletlerin kadroda olması dikkat çekiyor.
Yarışmanın şuana kadar açıklanan isimleri arasında şüphesiz en dikkat çeken yarışmacı Turabi Çamkıran. Katıldığı iki Survivor yarışmasından da şampiyonlukla ayrılan Turabi'nin bu yıl nasıl bir performans sergileyeceği merakla beklenirken, Acun Ilıcalı'nın Turabi hakkında yaptığı paylaşım ise sosyal medya takipçileri tarafından büyük ilgi görmüştü. Turabi katılacağı yarışma öncesi bir video yayınladı ve bunun altına düştüğü notla takipçilerini şaşırttı.
Sosyal medya hesabından güzel haberi sevenleriyle paylaşan Turabi, yayınladığı videonun altına '3. defa Survivor mı? 'İmkânsız...' dedi gururum. 'Riskli...' dedi. Tecrübem, 'Manasız...' dedi. Mantığım, 'Yine de denemeye değer' dedi. Kalbim... 'Seneye görüşürüz' mesajını yazdı.
İLK YARIŞMACI CUMALİ AKGÜL
Survivor 2018 kadrosuna dahil olmak isteyen Cumali Akgül, Iğdır’dan İstanbul’a 50 gün boyunca yaklaşık 1600 km yol yürüyerek geldi. Cumali Akgül’ün Survivor için fiziksel olarak yeterli olmadığını söyleyen Acun Ilıcalı, Beyazıt Öztürk’ün ısrarlarına dayanamayınca “Cumali kardeşim o kadar yol yürümüş gelmiş. Bundan sonra yürüyen hiç kimseyi almayacağımızı garanti ederek kendisini Survivor’a almaya karar verdik.” açıklamasını yapmıştı.
SURVİVOR'A GİDECEK 11 İSİM ŞÖYLE
Hilmicem İntepe
Murat Ceylan
Adem Kılıççı
Nihat Doğan
Ümit Karan
Hakan Hatipoğlu
Cumali Akgül
Turabi Çamkıran
Sema Aydemir
Nagihan Karadere
Merve Aydın
Acun Ilıcalı'nın Nevin Yanıt hakkında yazdığı o mesaj..
Milli atletimiz Nevin Yanıt Survivor'da! Nevin, All Star takımına karşı Gönüllüler'in takımında yarışacak. Nagihan, Merve ve Sema'ya Allah kolaylık versin :))
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