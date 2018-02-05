Survivor ne zaman başlayacak? İşte, 2018 Survivor hakkında bazı bilgiler

Survivor 2018 yarışması bu hafta ekranlara merhaba diyecek. Yarışma başlamadan yayınlanan fragmanlarda kadrolar belli oldu. Hem ünlüler takımında hem de gönüllüler takımında kadrolar açıklandı. Peki Survivor 2018'de kimler yarışacak? İşte yayınlanan fragmanlar ve tam kadro

Survivor 2018 ne zaman başlayacak sorusu sevilen yarışmanın takipçileri tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Yayınlandığı her sezonla izleyicilerini ekran başına kilitleyen Survivor'da bu sene yarışacak olan isimlerden bazıları belli oldu. Peki, Survivor 2018 ne zaman başlayacak? İşte Survivor'da bu yıl yarışacak isimler.

Survivor yarışmasının kadrosundaki bir çok isim belli oldu. Şimdi yarışmanın başlayacağı gün merakla bekleniyor. Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor yarışmasının 10 Şubat tarihinde başlayacağını açıkladı. Şimdi gözler Survivor 2018 kadrosunda yer alan isimlere çevrildi.

Tv8'de yayınlanan Gel Konuşalım'da Survivor 2018'in 10 Şubat'ta başlayacağını duyuran Acun Ilıcalı, All Star'lar kadrosunda yarışacak isimlerden bazılarını duyurdu. Ilıcalı, "All Star kadrosuna 3 isim daha dahil oldu; Hilmi Cem İntepe, Adem Kılıççı, Hakan Hatipoğlu. Üçüne de başarılar dilerim..” ifadelerini kullandı.