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    Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak ?

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 12:42 | Son Güncelleme:

    Survivor 2018 All Star merakla beklenirken, izleyiciler Survivor ne zaman başlayacak sorusunun cevabını arıyorlar. Yarışmanın başlayacağı tarih henüz kesinleşmemişken, yarışmaya katılacak iki isim belli oldu. İşte Survivor All Star ile ilgili şuana kadar yaşanan gelişmeler

    Genel olarak, Ocak ve Şubat aylarının sonlarına doğru başlayan yarışmanın, 2018 yılında da bu zaman dilimi içerisinde başlaması bekleniyor.

     

    SURVİVOR 2018 KADROSUNDA KİMLER VAR?

    Iğdır Suveren Köyü’nden Survivor yarışması için müracaatta bulunan Cumali Akgül, yarışmaya başvurduktan sonra dikkat çekmek için yürüyüş gerçekleştirdi. Beyazıt Öztürk’ün ısrarları ile Survivor 2018 Gönüllüler takımının ilk yarışmacısı oldu.

    Cumali Akgül kimdirCumali Akgül kimdir?

    TURABİ ÇAMKIRAN BÖYLE DUYURDU

    Survivor 2018 All Star ne zaman başlayacak

    GEÇTİĞİMİZ SENELERİN SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLERDİ? 

    SURVİVOR 2017 KADROSUÜNLÜLER TAKIMI

    Adem Kılıççı,Serhat Akın,Berna Öztürk,Sedat Kapurtu,Furkan Kızılay,Seda Demir,Tarık Mengüç,Sema Apak, Pınar Saka,Şahika Ercümen,Sabriye Şengül: GÖNÜLLÜLER TAKIMIGökhan Gözükan,Fulya Şahin,Ogeday Girişken,Denisa,Elif Şadoğlu,Eser West,Burçak Tuncer,Tuğçe Melis Demir:,Volkan Çetinkaya, Berna Keklikler ve Erdi Ünver 

    SURVİVOR 2016 KADROSU ÜNLÜLER TAKIMI

    Serkan Erca,-Ezgi Avcı,Eda Akkaya,Nagihan Karadere,Ebru Öztürk,Çağan Atakan Arslan,Tuğba Özay,Yunus Günçe,İbrahim Yattara,Yılmaz Morgül

    GÖNÜLLÜLER TAKIMI

    İBRAHİM GİYDİRİ,-GİZEM MEMİÇ,EFECAN DİANZENZA,NİHAL CANDAN,SEMİH ÖZTÜRK,ZAFER METE,DAMLA CAN,SERKAN TÜTÜNCÜ,AYLİN ŞALLI,GİZEM KERİMOĞLU

    Etiketler: all star , turabi çamkıran
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