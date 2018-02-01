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Sürücüsüz otomobillerin en büyük sorunu sona eriyor!

Hürriyet Haber
01.02.2018 - 07:19 | Son Güncelleme:

Otonom arabaların problemlerinden biri, özellikle kyolcuların kitap okurken ya da telefonları ile ilgilenirken yaşadıkları hareket hastalığı (araç tutması). Çeşitli firmalar bu sorunun çözümüne farklı yöntemler arasalar da, University of Michigan araştırmacılarının patentini aldıkları bir sistem ile çözüme yaklaşmış olabiliriz.

Bu çözümde, hareket hissiniz ile gördükleriniz arasındaki bağlantı problemini ortadan kaldırmak için yapmanız gereken tek şey, bir başlık veya gözlük takmak. Bu yaklaşım, otonom aracın hareketini taklit eden, sırayla aktif olan ışık tüplerini göz ucuyla görmenizi sağlayarak, rahatsız olmadan telefonunuzu kontrol edebilmenizi sağlamak.

Bu teknoloji direkt olarak aracın kendisine uygulanabilecek de olsa, tasarımın doğası taşınabilir olmasını sağlıyor. Uber'in kısa bir süre önce yaptığı patent başvurusu da benzer bir konsepte sahipti ancak o konseptte giyilemeyen cihazların kullanılması gerekiyordu ve aracın kendisini taklit etmekten ziyade vücudunuz için çeşitli dikkat dağıtıcı öğeler sunuluyordu.

Sürücüsüz otomobillerin en büyük sorunu sona eriyor
Üniversitenin söylediğine göre yetişkinlerin yarısının bir araçta yolcu iken kitap okuyor ya da telefonlarına bakıyor. Bu sırada kendilerini rahatsız hissetmeleri, bu teknolojiyi daha da ilgi çekici kılıyor. Otonom araçlarda bu hissin daha da fazla kişide görülmesi söz konusu. Eğer otonom teknolojisi yayılacaksa, özellikle geriye bakan koltukların bulunduğu araçlarda bu tür teknolojilerin gerekliliği oldukça önemli.

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Etiketler: sürücüsüz otomobil
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