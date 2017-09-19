Sürücüsüz otomobiller Google'ın parasını sünger gibi çekiyor!

Sürücüsüz otonom arabalara milyarlar harcanıyor. General Motors, Cruise Automation'a 1 milyar dolar verirken Intel, çip yapımcısı Mobileye'a 15 milyar dolar ödedi. Şimdi ise, Google'ın otonom araba projesi ile Uber arasındaki dava sayesinde Google'ın otonom teknolojiye ne kadar harcadığını biliyoruz: IEEE Spectrum'a göre en az 1.1 milyar dolar...

Bu sayı Google'ın Waymo'da bir finansal analist olan Shawn Bananzadeh'ten bir ifadeyi sansürlemeyi ihmal etmesi üzerine ortaya çıktı.

Bu sayı aslında piyasadaki diğerleriyle yakın. Mesela Uber, Levandowski'nin kendini süren kamyon girişimi Otto'yu 680 milyon dolara satın aldı.

Google, 1.1 milyar dolar rakamının ortaya çıkmasını kesinlikle istememiş olmalı, ama Uber davasındaki çok sayıdaki dava özetini düşününce arada bazı bilgilerin sansürlenmesinin unutulması çok da sürpriz değil.



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