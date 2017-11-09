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    Sürücüsüz otobüs ilk gününde kaza yaptı

    BBC Türkçe
    09.11.2017 - 07:57 | Son Güncelleme:

    ABD'nin Las Vegas kentindeki sürücüsüz belediye otobüsleri, hizmetteki daha ilk gününde kaza yaptı.

    Sürücüsüz otobüs ilk gününde kaza yaptı

    Kaza sırasında birkaç kişiyi taşıdığı belirtilen otobüs, düşük hızda seyreden bir kamyonla çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, olayın kamyonun sürücüsünün hatası sonucu yaşandığı vurgulandı. Polis daha sonra kamyon şöförüne ceza kesti.

    Las Vegas'taki şöförsüz otobüs servisi, ABD'de de bir ilkti.

    Yolcuları kentin ünlü bulvarına taşıyan otobüste, Londra'da da sistemlerini test eden Navya adlı bir Fransız şirketinin geliştirdiği sistem kullanılıyordu.
    15 yolcu taşıyabilen otobüsün azami hızı saattte 45 kilometre, ancak genelde saatte 25 kilometre hızla seyrediyor.

    Las Vegas Belediyesi'nin Sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, kazanın çok küçük bir olay olduğunu ve otobüsün büyük olasılıkla bugün tekrar yollara geri dönüş olacağını belirtti.

    Sözcü Jase Radke "Bir kamyon sokak arasından çıkarken, şöförsüz otobüs yapması gerekeni yaptı ve durdu. Ancak kamyondaki insan unsuru, kamyon şöförü durmadı." dedi.

    Şöförsüz araçların karıştığı kazalar daha önce de yaşanmıştı, ancak kazaların neredeyse tümünün insan hatasından kaynaklandığı belirtildi.

    Uzmanlar, bu kazalar olsa bile şöförsüz araç teknolojisinin yollardaki güvenliği arttırma potansiyelinin büyük olduğunu söylüyor.

    Etiketler: sürücüsüz otomobil , sürücüsüz otobüs , teknoloji
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