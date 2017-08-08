SÃ¼rÃ¼cÃ¼leri isyan ettiren HGS ve OGS cezalarÄ±

Bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ geÃ§mediÄŸi yolda ceza yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederken bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ise " 27 bin lira ceza Ã¶dedim. 16 bin 400 lira kredi Ã§ektim gerisini de tanÄ±dÄ±ktan borÃ§la tamamlayÄ±p cezam Ã¶dedim" diye konuÅŸtu.



KÃ¶prÃ¼ ve otoyollarda uygulanan HÄ±zlÄ± GeÃ§iÅŸ Sistemi (HGS) ve Otomatik GeÃ§iÅŸ Sistemi (OGS)â€™nden kaÃ§ak geÃ§iÅŸ cezalarÄ±yla ilgili ÅŸikayetler bitmek bilmiyor. KaÃ§ak geÃ§iÅŸ, hatalÄ± okuma gibi farklÄ± cezalar iÃ§in uygulanan 10 kat idari para cezasÄ±nÄ± fazla bulan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin Ã§oÄŸu bu durumdan da ÅŸikayetÃ§i. Ceza ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan kimi sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler cezalÄ± geÃ§iÅŸleri kontrol etmek ve para cezasÄ±nÄ± Ã¶demek iÃ§in Ã¶deme merkezlerine giderken, kimileri de dava aÃ§Ä±yor.Â

HGS ve OGSâ€™lerden yapÄ±lan kaÃ§ak geÃ§iÅŸlerde, 15 gÃ¼n iÃ§inde hesaba bakiye yatÄ±rÄ±lmamasÄ± durumunda geÃ§iÅŸ Ã¼creti ve buna uygulanan 10 katÄ± idari para cezalarÄ± bir Ã§ok vatandaÅŸÄ±n canÄ±nÄ± sÄ±kÄ±yor. AracÄ±na ceza kesilen sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin bir kÄ±smÄ± kaÃ§ak geÃ§iÅŸlerde hesaplarÄ±na 15 gÃ¼n iÃ§inde para yatÄ±rmalarÄ±na raÄŸmen kaÃ§ak geÃ§iÅŸ Ã¼cretinin bakiyeden dÃ¼ÅŸmediÄŸini Ã¶ne sÃ¼rerken, bazÄ±larÄ± ise OGS ve HGS geÃ§iÅŸlerinde plakalarÄ±n yanlÄ±ÅŸ okunduÄŸunu iddia ediyor.

HGS VAR, OGSâ€™DEN CEZA YEDÄ°

HGSâ€™sine dolum yapmak iÃ§in gelen nakliyeci Adnan Yaprak, aracÄ±nda HGS olmasÄ±na raÄŸmen kendisine OGS cezasÄ± geldiÄŸini belirtti. GeÃ§en Mart ayÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ± anlatan Yaprak, "GeÃ§en gÃ¼n bana 22 lira OGSâ€™den ceza geldi. Ancak ben de OGS deÄŸil HGS var. Bunu araÅŸtÄ±rdÄ±m. ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ ayÄ±n ikisinde Ã‡atalca giÅŸelerinden geÃ§iÅŸ yapmÄ±ÅŸÄ±m. Ancak o gÃ¼n otoyola girmedim. NasÄ±l oldu anlamÄ±yorum. Åžimdi ise toplam 580 lira cezamÄ±n olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim. HGS fotokopisini ve aracÄ±mÄ±n ruhsatÄ±nÄ± bakanlÄ±ÄŸa gÃ¶nderdim ve bu cezaya itiraz ettim. CezayÄ± daha Ã¶demedim itirazÄ±n sonucunu bekleyeceÄŸim" dedi.Â

Yeni aldÄ±ÄŸÄ± araca HGS bandrolÃ¼ almak iÃ§in gelen Necip KÃ¶ydeniz adlÄ± bir sÃ¼rÃ¼cÃ¼ de birkaÃ§ kez kaÃ§ak geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak sonradan para yatÄ±rmasÄ±na raÄŸmen hesaptan dÃ¼ÅŸÃ¼lmediÄŸini savundu. KÃ¶ydeniz, "GeÃ§enlerde arabayÄ± satarken 800 lira kaÃ§ak geÃ§iÅŸ cezasÄ± olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendim. SatÄ±ÅŸ iÃ§in cezayÄ± mecbur Ã¶demek zorunda kaldÄ±m" diye konuÅŸtu.

Hasan UÄŸurlu da "Memlekete gittim. Hesapta para yokmuÅŸ ve kaÃ§ak geÃ§iÅŸ yapmÄ±ÅŸÄ±m. Ancak hesaba para Ã¶demesi iÃ§in 15 gÃ¼nÃ¼ geÃ§irmiÅŸim. 10 kat ceza olarak Ã¶deyeceÄŸiz. CezanÄ±n tebligatÄ± sonra yapÄ±lacakmÄ±ÅŸ. Bu soygunculuk, baÅŸka bir ÅŸey deÄŸil" diyerek yaÅŸadÄ±klarÄ±na tepki gÃ¶sterdi.Â

"27 BÄ°N LÄ°RA CEZA Ã–DEDÄ°M"

Nakliyecilik yapan HÃ¼seyin Åžen ise 2011â€™de kamyonuna gelen ceza iÃ§in 27 bin Lira Ã¶dediÄŸini sÃ¶yledi. Åžen, "Mahmutbeyâ€™den girmiÅŸim Esenyurt giÅŸelerinden Ã§Ä±kmÄ±ÅŸÄ±m. 6,20 lira Ã¶deyeceÄŸime Edirneâ€™den en son Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±n cezasÄ±nÄ± Ã¶dettiler bana. Toplam 27 bin lira ceza Ã¶dedim. 16 bin 400 lira kredi Ã§ektim gerisini de tanÄ±dÄ±ktan borÃ§la tamamlayÄ±p cezam Ã¶dedim. Dava aÃ§tÄ±m. 2. Sulh Ceza Mahkemesiâ€™nde dava devam ediyor. CezayÄ± Ã¶demese aracÄ± muayeneye sokamÄ±yorum" ifadelerini kullandÄ±. Åžen, Mahmutbey giÅŸelerinin de ÅŸehir iÃ§inde kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve giÅŸelerin tamamen kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirerek, "Bu giÅŸelerin Ã‡atalcaâ€™nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda olmasÄ± lazÄ±m" dedi.

CEZAYA KARÅžI 15 GÃœN Ä°Ã‡Ä°NDE DAVA AÃ‡ILABÄ°LÄ°R

KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼kte olan ilgili kanun gereÄŸi Ã¼cret Ã¶demeden yapÄ±lan her bir geÃ§iÅŸ iÃ§in yapÄ±lan geÃ§iÅŸ Ã¼creti ve bu Ã¼cretin 10 katÄ± tutarÄ± idari para cezasÄ± veriliyor. GeÃ§iÅŸ Ã¼creti ve idari para cezasÄ± tebligat tarihinden itibaren 1 ay iÃ§erisinde Ã¶denmeli. Aksi takdirde aracÄ±n muayenesi ve devir iÅŸlemi yapÄ±lamamaktadÄ±r. Cezaya karÅŸÄ± 15 gÃ¼n iÃ§inde yetkili sulh ceza mahkemesine dava aÃ§Ä±labilir. 15 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re iÃ§erisinde sÃ¶z konusu tutarÄ±n Ã¶denmesi halinde ise para cezasÄ±nda 4â€™te 1 oranÄ±nda indirim yapÄ±lacaktÄ±r. CezanÄ±n hatalÄ± olduÄŸu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yorsa da aynÄ± sÃ¼re iÃ§inde KarayollarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n ilgili birimlerinden kontrol etmeleri isteniyor.

SÃœRÃœCÃœLERE UYARILAR



Ã–te yandan konuyla ilgili DHAâ€™ya telefonla bilgi veren TÃ¼ketici HaklarÄ± DerneÄŸi Genel BaÅŸkanÄ± Turhan Ã‡akar, sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin haksÄ±z olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ cezalara karÅŸÄ± gerekli yasal giriÅŸimlerde bulunmasÄ±nÄ± tavsiye etti. Kendilerine haksÄ±z cezalarla ilgili ÅŸikayetler geldiÄŸini kaydeden Ã‡akar, "SÃ¼rÃ¼cÃ¼ler, HGS ve OGS cezalarÄ±nda, 2 bin 400 TLâ€™nin altÄ±nda olan cezalarÄ± kaymakamlÄ±klarda bulunan Ä°lÃ§e TÃ¼ketici Hakem Heyetiâ€™ne baÅŸvurarak itiraz edebilirler. 2,400 ila 3,610 Lira arasÄ±ndaki cezalar iÃ§in Ä°l TÃ¼ketici Hakem Heyetine, 3,610 Lira Ã¼zerinde olanlar da TÃ¼ketici Mahkemeleriâ€™ne dava aÃ§abilir. Buralarda cezanÄ±n doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ± mahkeme tarafÄ±ndan araÅŸtÄ±rÄ±lacak" dedi.

HUKUKÄ° DESTEK ALINMALI



MaÄŸdur olan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin mutlaka hukuki destek almasÄ± gerektiÄŸini belirten Turhan Ã‡akar, "Konuyu bilen avukatlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸsÃ¼nler. Dava dilekÃ§esine yaÅŸanan haksÄ±zlÄ±klarÄ± ortaya koysunlar. HaksÄ±z yere Ã¶denen borÃ§larÄ± maÄŸdurlar geri alabilirler. Ancak, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler var olan yasal dÃ¼zenlemeye aykÄ±rÄ± davranmÄ±ÅŸsa da yapacak bir ÅŸey yok" ifadelerini kullandÄ±.

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