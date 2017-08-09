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    Sürücüler görünce şaştı kaldı

    GÖRKEM ÇOKSEZEN/İSTANBUL
    09 Ağustos 2017 - 15:14Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 15:20

    Kavcık'ta TEM otoyolunda emniyet şeridine bir maket polis aracı konuldu.

    Genellikle şehirler arası yollarda rastlanan maket araçlar İstanbul'da da görülmeye başlandı. İstanbul'da Kavacık'ta TEM otoyolunda ilerleyen sürücüler emniyet şeridindeki maket polis aracına rastlayınca şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar. 

    Etiketler: maket , trafik polisi , kavacık , istanbul
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