Sürücüler görünce şaştı kaldı

Genellikle şehirler arası yollarda rastlanan maket araçlar İstanbul'da da görülmeye başlandı. İstanbul'da Kavacık'ta TEM otoyolunda ilerleyen sürücüler emniyet şeridindeki maket polis aracına rastlayınca şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.
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