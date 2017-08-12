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Sürücüler dizel ve LPG'li araçları tercih etti

AA
12 Ağustos 2017 - 12:13Son Güncelleme : 12 Ağustos 2017 - 12:13

Türkiye'de haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 666 bin 779 otomobilin yüzde 73,3'ünü benzine göre daha tasarruflu dizel ve LPG yakıtlı araçlar oluşturdu.

Türkiye'de haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 666 bin 779 otomobilin yüzde 73,3'ünü benzine göre daha tasarruflu dizel ve LPG yakıtlı araçlar oluşturdu.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 2008-Haziran 2017 dönemini kapsayan yaklaşık 10 yılda yüzde 72 artarak 6 milyon 796 bin 629'dan 11 milyon 666 bin 779'a yükseldi.

Söz konusu dönemde LPG'li araçların sayısı 2 kattan fazla artışla 2 milyon 214 bin 661'den 4 milyon 530 bin 169'a, motorin yakıt kullanan dizel otomobillerin sayısı da 4,2 kat artarak 947 bin 727'den 4 milyon 27 bin 381'e çıktı. Aynı süreçte trafiğe kayıtlı benzinli otomobillerin sayısı yüzde 13 azalarak 3 milyon 531 bin 763'den 3 milyon 66 bin 558'e geriledi.

Böylece haziran ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısında dizel ve LPG'lilerin oranı yüzde 73,3 olarak belirlenirken, benzinli otomobiller yüzde 26,3 oranıyla kayıtlara geçti. Yakıt türü bilinmeyen araçlar ise haziranda yüzde 0,4 olarak istatistiklere yansıdı.

Etiketler: Türkiye İstatistik Kurumu , dizel otomobil , lpg'li otomobil
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