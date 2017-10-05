Tiyatro Keyfi sezona yeni bir eserle “Merhaba” diyor. Pek çok oyun ve gösteriyi seyirciyle buluşturan ve sanat yönetmenliğini Kemal Başar’ın yaptığı, senaryosunu Bekir Aksoy'un yazdığı ve Turgay Kantürk’ün yönettiği komedi oyunu “Çocuk İstiyorum” sahneleyecek.Ünlü oyuncular Çiçek Dilligil, Bekir Aksoy,ve Kemal Başar’a Defne Bölükbaşıoğlu eşlik ediyor. 9 Ekim Pazartesi akşamı Süzer Plaza'da bulunan Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de perde açacak.

SEZON BOYUNCA SAHNEDE

Işık tasarımı Yüksel Aymaz’ın, kostüm tasarımı Mine Erbek Gökbuget’in, müzikleri ise Bora Öztoprak’ın imzasını taşıyan “Çocuk İstiyorum”, sezon boyunca seyirciyle buluşmaya devam edecek. Oyun 12, 13, 24 ve 27 Ekim’de Borusan Oto Dolmabahçe Sahne'de, 28 Ekim’de Caddebostan Kültür Merkezi'nde, 15, 29 Kasım ile 13, 27 Aralık’ta da Duru Tiyatro'da sahnelenecek. Oyun biletleri, gişelerden ve Biletix’ten temin edilebilecek.

“Çocuk İstiyorum”, evlenme tekliflerinin havada uçuştuğu, sürprizlerle dolu bir komedi. Oyundaki karakterler ilgi çekici: Taşlardan bile özür dileyen, kilolarından ve dazlaklığından şikayetçi, çok zengin bir adam... Evlenmeyi kafasına koymuş, kurnazlığıyla aman dedirten fettan bir kadın... Uzun boyu, karizması, fit ve sağlıklı görünümüyle popüler olmaya mahkûm bir doktor... Zekasına olmasa da güzelliğine oldukça güvenen bir genç kadın... Herkesin hem av hem avcı olduğu bu ilişkiler yumağında hedefi acaba kim vuracak?