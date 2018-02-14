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    Sürpriz tüzük hamlesi

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    14.02.2018 - 23:06 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 36. Olağan Kurultayı’nın ardından sürpriz bir karar alarak, parti tüzüğü değişikliği için 9-10 Mart’ta 19. Olağanüstü Kurultay çağrısı yaptı.

    Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay toplama kararının ardından Meclis grubuyla dün basına kapalı toplantıda gündemi değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, “Geleceği biz inşa edeceğiz. Yapılan araştırmalarda ‘hayır’ bileşenlerinin oyu yüzde 53 görünüyor. Bunu yüzde 60 yapmalıyız” dedi. Kılıçdaroğlu, kurultayın artık geride kaldığını, bir an önce parti içindeki tartışmaların da sona ermesi gerektiğini belirterek özetle şöyle konuştu:

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    “İçerde birbirimizi eleştirebiliriz ama dışarıda tek ses olmalıyız. Türkiye’nin beş temel sorununa ilişkin çözüm önerilerimizi anlatmamız gerekiyor. Bunu anlatırken tekrardan çekinmeyin. Umut olmalıyız. Şu anda bize ulaşan kamuoyu araştırmalarına göre referandumda ‘hayır’ oyuna destek veren bileşenlerin oyu yüzde 53’te görünüyor. Bunu yüzde 60 yapmak için uğraşmalıyız. AK Parti ve MHP ittifakının oyu ise yüzde 47’lerde kalıyor. AK Parti ve MHP önümüzdeki seçimde kaybedecek; biz kazanacağız. Geleceği biz inşa edeceğiz. Parti örgütüne çok görev düşüyor. Örgütlerimiz sıkıntılı, örgütler çalışmıyor. Bundan sonra örgütlerle bizzat ben ilgileneceğim. Herkesin performans ölçümleri odamda duruyor.” 

    Etiketler: gazetehaberleri , chp , Kemal Kılıçdaroğlu , son dakika
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