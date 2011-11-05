Sürpriz aşk

2007’de vefat eden gazeteci Ufuk Güldemir’in eşi Gaya Güldemir, önceki gece Billionaire Club’ın sezon açılış partisindeydi.
Güldemir, mekâna işadamı Alpay Başaran’la el ele geldi. İlişkilerinin dört ay önce İstanbul’da başladığını ve bu yaz Bodrum’da da görüştüklerini söyleyen Başaran, “Ciddi bir ilişki yaşıyoruz. Gaya çok düzgün biri. Onun magazinde yer alan haberlerle kırılmasını istemem. İlişkimizin ortaya çıkmasını istemiyorduk. Gittiğimiz davette, mekanın fotoğrafçısı bu kareyi çekmeseydi gizlemeyi sürdürecektik” dedi.
Kış eğlencesi başladı
Butik otel konseptinin yaratıcısı Ian Schrager’in Marriott International zinciriyle birlikte yarattığı Edition markasının Avrupa’daki ilk oteli The Istanbul Edition’ın içinde yer alan Billionaire Club, kış sezonuna “merhaba” dedi. Gece hayatının önemli isimlerinden İtalyan işadamı Flavio Briatore’nin sahibi olduğu mekânın sezon açılış partisi, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Partiye katılanlar arasında Güneri Cıvaoğlu, Burak Hatipoğlu, Gözde Cücenoğlu, Fatoş Aslıtürk, Sinem Yıldırım ve Murat Cevahir de vardı.
Brunch keyfi
Nişantaşı’nın popüler adreslerinden Hardal, pazar günleri müşterilerine brunch keyfi yaşatıyor. Eski Başbakan Tansu Çiller’in çocukları Mert ve Berk Çiller ile Uğur Karabayır’ın ortağı olduğu Mar Grup bünyesinde hizmet veren Hardal’daki bu keyif, sabah 10.00’da başlayıp 14.00’e kadar sürüyor.
Türkçe savaşları
Etiler’i 1990’lı yıllarda kasıp kavuran “Türkçe müzik eşliğinde eğlence” anlayışı, yeniden trend oldu... Cenk Eren’in sahibi olduğu Harbiye’deki Piyasa ile Özgür Aras’ın Beyoğlu’ndaki mekânı eelence’nin başı çektiği bu akım, tüm İstanbul’u etkisi altına aldı. Öyle ki eelence’nin 90’lar albümü bile çıktı. Akaretler’deki Kaf:f
ile devam eden Türkçe müzik eğlencesine Ataberk Oral ile Arto’nun Tepebaşı’nda açtığı Zilly de eklendi. Levent Penso’nun Astoria AVM içindeki Coco Clementine adlı mekanı haftanın belli günleri Türkçe müzik çalmaya başlarken, Emre Ergani ve Nedim Binler de Nişantaşı’ndaki Niş’in olduğu yerde Türkçe eğlencenin startını vermek için kolları sıvadı.
Sürpriz aşk
2007’de vefat eden gazeteci Ufuk Güldemir’in eşi Gaya Güldemir, önceki gece Billionaire Club’ın sezon açılış partisindeydi.
Güldemir, mekâna işadamı Alpay Başaran’la el ele geldi. İlişkilerinin dört ay önce İstanbul’da başladığını ve bu yaz Bodrum’da da görüştüklerini söyleyen Başaran, “Ciddi bir ilişki yaşıyoruz. Gaya çok düzgün biri. Onun magazinde yer alan haberlerle kırılmasını istemem. İlişkimizin ortaya çıkmasını istemiyorduk. Gittiğimiz davette, mekanın fotoğrafçısı bu kareyi çekmeseydi gizlemeyi sürdürecektik” dedi.
Kış eğlencesi başladı
Butik otel konseptinin yaratıcısı Ian Schrager’in Marriott International zinciriyle birlikte yarattığı Edition markasının Avrupa’daki ilk oteli The Istanbul Edition’ın içinde yer alan Billionaire Club, kış sezonuna “merhaba” dedi. Gece hayatının önemli isimlerinden İtalyan işadamı Flavio Briatore’nin sahibi olduğu mekânın sezon açılış partisi, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Partiye katılanlar arasında Güneri Cıvaoğlu, Burak Hatipoğlu, Gözde Cücenoğlu, Fatoş Aslıtürk, Sinem Yıldırım ve Murat Cevahir de vardı.
Brunch keyfi
Nişantaşı’nın popüler adreslerinden Hardal, pazar günleri müşterilerine brunch keyfi yaşatıyor. Eski Başbakan Tansu Çiller’in çocukları Mert ve Berk Çiller ile Uğur Karabayır’ın ortağı olduğu Mar Grup bünyesinde hizmet veren Hardal’daki bu keyif, sabah 10.00’da başlayıp 14.00’e kadar sürüyor.
Türkçe savaşları
Etiler’i 1990’lı yıllarda kasıp kavuran “Türkçe müzik eşliğinde eğlence” anlayışı, yeniden trend oldu... Cenk Eren’in sahibi olduğu Harbiye’deki Piyasa ile Özgür Aras’ın Beyoğlu’ndaki mekânı eelence’nin başı çektiği bu akım, tüm İstanbul’u etkisi altına aldı. Öyle ki eelence’nin 90’lar albümü bile çıktı. Akaretler’deki Kaf:f
ile devam eden Türkçe müzik eğlencesine Ataberk Oral ile Arto’nun Tepebaşı’nda açtığı Zilly de eklendi. Levent Penso’nun Astoria AVM içindeki Coco Clementine adlı mekanı haftanın belli günleri Türkçe müzik çalmaya başlarken, Emre Ergani ve Nedim Binler de Nişantaşı’ndaki Niş’in olduğu yerde Türkçe eğlencenin startını vermek için kolları sıvadı.