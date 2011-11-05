Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Gökhan KİMSESİZCAN>Sürpriz aşk
"Gökhan Kimsesizcan" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Gökhan Kimsesizcan" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Gökhan Kimsesizcan

Gökhan Kimsesizcan

gkimsesizcan@hurriyet.com.tr

Sürpriz aşk

5 Kasım 2011

2007’de vefat eden gazeteci Ufuk Güldemir’in eşi Gaya Güldemir, önceki gece Billionaire Club’ın sezon açılış partisindeydi.

Güldemir, mekâna işadamı Alpay Başaran’la el ele geldi. İlişkilerinin dört ay önce İstanbul’da başladığını ve bu yaz Bodrum’da da görüştüklerini söyleyen Başaran, “Ciddi bir ilişki yaşıyoruz. Gaya çok düzgün biri. Onun magazinde yer alan haberlerle kırılmasını istemem. İlişkimizin ortaya çıkmasını istemiyorduk. Gittiğimiz davette, mekanın fotoğrafçısı bu kareyi çekmeseydi gizlemeyi sürdürecektik” dedi.

Kış eğlencesi başladı

Butik otel konseptinin yaratıcısı Ian Schrager’in Marriott International zinciriyle birlikte yarattığı Edition markasının Avrupa’daki ilk oteli The Istanbul Edition’ın içinde yer alan Billionaire Club, kış sezonuna “merhaba” dedi. Gece hayatının önemli isimlerinden İtalyan işadamı Flavio Briatore’nin sahibi olduğu mekânın sezon açılış partisi, iş ve sanat dünyasından birçok ünlü ismi bir araya getirdi. Partiye katılanlar arasında Güneri Cıvaoğlu, Burak Hatipoğlu, Gözde Cücenoğlu, Fatoş Aslıtürk, Sinem Yıldırım ve Murat Cevahir de vardı.

Brunch keyfi

Nişantaşı’nın popüler adreslerinden Hardal, pazar günleri müşterilerine brunch keyfi yaşatıyor. Eski Başbakan Tansu Çiller’in çocukları Mert ve Berk Çiller ile Uğur Karabayır’ın ortağı olduğu Mar Grup bünyesinde hizmet veren Hardal’daki bu keyif, sabah 10.00’da başlayıp 14.00’e kadar sürüyor.

Türkçe savaşları

Etiler’i 1990’lı yıllarda kasıp kavuran “Türkçe müzik eşliğinde eğlence” anlayışı, yeniden trend oldu... Cenk Eren’in sahibi olduğu Harbiye’deki Piyasa ile Özgür Aras’ın Beyoğlu’ndaki mekânı eelence’nin başı çektiği bu akım, tüm İstanbul’u etkisi altına aldı. Öyle ki eelence’nin 90’lar albümü bile çıktı. Akaretler’deki Kaf:f
ile devam eden Türkçe müzik eğlencesine Ataberk Oral ile Arto’nun Tepebaşı’nda açtığı Zilly de eklendi. Levent Penso’nun Astoria AVM içindeki Coco Clementine adlı mekanı haftanın belli günleri Türkçe müzik çalmaya başlarken, Emre Ergani ve Nedim Binler de Nişantaşı’ndaki Niş’in olduğu yerde Türkçe eğlencenin startını vermek için kolları sıvadı.

X
Gökhan KİMSESİZCAN Gökhan KİMSESİZCANTüm yazıları
DİĞER YENİ YAZILAR
Ali Boratav’ın nefis ‘Mavi Yolculuk Rehberi’Ayşe ARMANAli Boratav’ın nefis ‘Mavi Yolculuk Rehberi’26.04.2019
Beşiktaş Ormana bir de muhalefet seçmeliKenan BAŞARANBeşiktaş Orman'a bir de muhalefet seçmeli26.04.2019
Antipati ikonu Tolga Karel yeni hayatına başlıyorSavaş ÖZBEYAntipati ikonu Tolga Karel yeni hayatına başlıyor26.04.2019
Kadına değil sapığa ayrı otobüs olmalıAhmet HAKANKadına değil sapığa ayrı otobüs olmalı26.04.2019
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.