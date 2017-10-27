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    Suriye’ye kaçan Alican, bombalı saldırıda öldü

    BERLİN
    27.10.2017 - 13:18 | Son Güncelleme:

    Almanya’da 3 polisin yaralanması olayına karıştıktan sonra Suriye’ye kaçarak terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan 26 yaşındaki Alican Tufan, evine düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

    ALMAN güvenlik birimlerinin ulaştığı bilgiye göre terör örgütü üyesi 26 yaşındaki Alican Tufan, bu yılın başında bombalı saldırıda hayatını kaybetti. 26 yaşındaki Türk vatandaşının kaldığı evin bombalanması sırasında yaşamını yitirdiği sanılıyor.

    DESO DOGG’UN PEŞİNDE
    Alican Tufan 2011 yılında terör örgütü ‘Alman Taliban Mücahitleri’ adına para toplamaktan yargılandı. O dönemde 20 yaşında olduğu için gençlik cezası çerçevesinde ‘terör örgütüne yardım etmekten’ sadece iki yıl altı ay hapis cezası aldı. Cezasını tamamladıktan sonra ünlü rap şarkıcısı Deso Dogg'un peşine takılan Tufan, önce Solingen'e gitti. Üç polisin yaraladığı olaya karıştı. Arandığı sırada korkup Suriye'ye kaçarak DEAŞ'a katıldı. Depresyon hastası olduğu için bir süre sonra cepheden alınarak örgüt elemanlarına yemek pişirmekte kullanıldı.

    SORUNLU AİLE İÇİ İLİŞKİLER
    Alican Tufan'ın terör örgütünün ağına düşmesinin nedeni ise aile içi ilişkilerine bağlanıyor. Aile içinde dışlanan ve kendisinden üç yaş büyük ağabeyi tarafından şiddet gören Alican Tufan, düzenli olarak gitmediği okulunu da diploma almadan terk etmişti.

    Etiketler: ALMANYA , bomba , saldırı
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