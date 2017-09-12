Suriye’nin yüzde 85’i rejime geçti iddiası

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün başkent Şam’da Esad’la bir araya gelirken, Rusya’nın Suriye’deki güçlerine komuta eden Aleksandr Lapin, “ülkenin yüzde 85’inin yasadışı silahlı gruplardan temizlendiğini” savundu. Ancak bu iddia Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nce doğrulanmadı. Gözlemevi’ne göre; rejim Suriye topraklarının yüzde 48’ini kontrol ediyor. Öte yandan, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Suriye’de ‘zafer’ ilan etti. Lübnan gazetesi El Ahbar’da yer alan habere göre; Nasrallah, “Savaşı kazandık” dedi. Nasrallah, Suriye’de “dağınık çatışmalar” halinde savaşın devam ettiğini belirterek, “yürürlüğe sokulmak istenen projenin” başarısız olduğunu ifade etti.