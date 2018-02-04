‘Suriye’nin teröristbaşıyla bize görüşme tavsiye ediyor’

İtalya ve Vatikan ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Verdiği akla baktığınız zaman Suriye’nin teröristbaşı, başındaki kişiyle, bize görüşme tavsiye ediyor. Bu menem bir iştir ? 1 milyon insanın ölümüne neden olmuş olan bir kişi ile bizi bir araya getirme gafletinde, cehaletinde bulunacak bir adam”dedi. CHP’ye eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları söyledi:

“CHP’nin baştan itibaren yaklaşımı ne millidir, ne yerlidir. CHP’nin yaklaşımı tamamıyla terör örgütlerine benzer bir yaklaşımdır. YPG’nin yaklaşımı neyse CHP’nin yaklaşımı odur. PYD’nin yaklaşımı neyse, CHP’nin yaklaşımı da odur. PKK’nin yaklaşımı neyse aynı şekilde CHP’nin yaklaşımı da odur.”

TANKIMIZI VURAN SİLAH HANGİ ÜLKEYE AİT

Afrin operasyonunda tankımızı vuran silahın hangi ülkeye ait olduğu konusunda ellerinde bazı bilgiler olduğunu söyleyen Erdoğan, “Bu konuda elimize gelen bilgiler yok değil, var. Var ama nihai neticeyi almadan, bunu açıklamak doğru olmaz. Sayın Genelkurmay Başkanımızla konuştum. ‘Elimizde bazı bilgiler var. Ama kesinleştirmeden böyle bir açıklama yapmamız doğru olmaz’ diyor. Tahminler var. Tahminleri benle paylaştılar. Şu anda bunları açıklamak doğru olmaz düşüncesindeyim. Öyle veya böyle, bunu veren kim olursa olsun, teröristlerle beraber, demek ki bu yolda yürüyorlar. Ve bunlar netleştiği zaman da, bunu biz tüm dünyayla paylaşırız.

PAPA İLE GÖRÜŞMEDE GÜNDEM KUDÜS

VATİKAN ziyaretinin ana gündem maddesini “Kudüs’ün durumu” olarak açıklayan Erdoğan, Papa ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’e dair uluslararası hukuka aykırı açıklaması sonrasında görüştüklerini hatırlattı. Erdoğan, “Kendisine Kudüs konusundaki görüşmemiz dolayısıyla teşekkür etmek istiyorum. Papa Françesko, Kudüs konusunda zaman kaybetmedi ve Hıristiyan alemine doğru mesajı iletti çünkü Kudüs sadece Müslümanların bir sorunu değildir. Her ikimiz de Kudüs’ün statüsünü savunuyoruz ve onu koruma iradesine sahibiz BM kararları doğrultusunda, şehrin statüsü muhafaza edilmelidir” diye konuştu.