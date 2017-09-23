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    Suriye’nin kuzeyinde Öcalan gölgesinde oylama

    Hürriyet Haber
    23.09.2017 - 23:33 | Son Güncelleme: 23.09.2017 - 23:33

    Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin tek taraflı kanton ilan ettiği bölgelerde yerel yöneticilerin seçimi için önceki gün sandığa gidildi. Kamışlı’da seçim kayıt bürosunun duvarında teröristbaşı Öcalan’ın fotoğrafının asılı olması dikkat çekti.

    SURİYELİ Kürtlerin ülkenin kuzeyinde ilan ettiği kantonlardaki yerel yönetimlerin temsilcilerini belirleyecek olan oylama, üç aşamalı bir seçimin ilk adımı oldu. Önceki günkü oylamada nahiye ya da köyün temsilcisinin seçilmesi öngörüldü. Sürecin 3 Kasım’daki ikinci aşamasında, kasaba ve bölgelerin icra konseylerinin üyelerinin belirleneceği belirtiliyor. 19 Ocak’taki son aşamada kanton ve ortak bir parlamento için seçim yapılacağı kaydediliyor. PYD, terör örgütü PKK ile bir bağlantısının olmadığını savunurken Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Kamışlı’daki seçim kayıt bürosunun duvarında terörist başı Abdullah Öcalan’ın portresinin asılı olması dikkat çekti. 

    ‘BAĞIMSIZLIK İSTEMİYORUZ’
    Suriye’de Mart 2011’de başlayan çatışmaların ardından rejim güçlerinin çekildiği bölgelerde kontrolü sağlayan Suriyeli Kürtlerin düzenlediği seçimlerin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde pazartesi yapılması planlanan bağımsızlık referandumundan sadece üç gün önce gerçekleşmesi, tartışmaları da beraberinde getirdi. PYD Eş Başkanı Salih Müslim, komşu ülke Irak’taki Kürtlerin aksine bağımsızlık hedeflemediklerini belirterek  “Biz Suriye’nin bir parçasıyız... Suriye’deki talebimiz ayrılık değil, talebimiz federalizm” dedi.

    Etiketler: Öcalan , Suriye , gazetehaberleri
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