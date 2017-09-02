Suriyeliye zorunlu Türkçe eğitim

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye’de geçici koruma altında bulunan yabancı öğrencilerin eğitim durumlarını rapor haline getirdi. Geçici koruma altında bulunan Suriyeli çocuklar, resmi okullara yönlendiriliyor. Anaokulu ve birinci sınıfta öğrencilerin kayıt yaptırması zorunlu tutuldu. Ara sınıf öğrencilerinin de yoğun Türkçe eğitimine tabi tutularak ‘bir üst sınıfta’ resmi okullara kaydedilmesine karar verildi.

492.544 ÖĞRENCİYE EĞİTİM

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kasım 2016 verilerine göre, 833 bin 39 olan Suriyeli eğitim çağındaki nüfusun, kademeli olarak bakanlığa bağlı resmi okullara kaydedilmesi çalışmaları devam ediyor. Kitlesel göçle Türkiye’ye gelen 492 bin 544 öğrencinin eğitime erişimi sağlandı. Bakanlığa bağlı 14 bin 742 okulda, 169 bin 121 Suriyeli ve DEAŞ terörü nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan 24 bin 382 Iraklı olmak üzere toplamda 193 bin 503 öğrenci Türkçe müfredatla eğitim görüyor. 20 şehirde 404 GEM’de ise tamamı Suriyeli olmak üzere 291 bin 39 öğrenci yoğun Türkçe öğretimi temel olmak şartıyla eğitim alıyor. Ayrıca açık okullara kayıtlı 8 bin 2 öğrenci bulunuyor. Bakanlığa bağlı Halk Eğitim Merkezleri’nde (HEM) düzenlenen mesleki ve teknik, genel kurslarda 283 bin 248; yabancı dil Türkçe kurslarına da 170 bin 441 kursiyer katıldı. GEM’lerde Suriyelilerin kendi dil ve müfredatlarında eğitim öğretim çalışmaları yürütülürken 15 saat de Türkçe ders veriliyor. Suriyeli öğrencilerin, Türkçe ve akademik temelli dersler alarak MEB’e bağlı okullara kademeli olarak aktarılması hedefleniyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin Türk dilinin öğretimi ve yaşadıkları psiko-sosyal sorunların en aza indirgenmesi amacıyla ‘Örgün Eğitime Uyum Programları’ planlandı. HEM’ler aracılığıyla da Türkçe kurslar veriliyor.

13 BİN 178 GÖNÜLLÜ

GEM’lerde, 13 bin 178 Suriyeli eğitici eğitime gönüllü olarak destek oluyor. Suriyeli gönüllü eğiticilere finansmanı UNICEF tarafından karşılanan aylık 1.300 TL teşvik ödeniyor.

Öğrencilerin resmi okullara hızla kaydedilmeleri amacıyla 3 yıl içerisinde geçiş sürecinin tamamlanması planlanıyor. Öğrenciler, kendi dil ve kültürlerini unutmamaları için Arap Dili ve Kültürü üzerine de ilave dersler alabiliyorlar.