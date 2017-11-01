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    Suriyelilere yasak... İzin almadan şehir dışına çıkamayacaklar

    DHA
    01.11.2017 - 15:45 | Son Güncelleme:

    BURSA Valiliği, il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı hizmeti veren kişi ve firmalarca, Bursa'da geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancılara yanlarında yol izin belgeleri olmaksızın bilet satılmasını ve il dışına çıkarılmalarını yasakladı. Yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacak.

    Bursa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle:

    İlimizde yaşayan ve geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların, kendilerine sağlanan hak ve hizmetlerden gereği gibi faydalanabilmesi, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, özellikle göçmen kaçakçılığı suçuna karışan veya terör örgütleriyle ilişkisi bulunanların tespitinin sağlanması amacı ile il sınırları içerisinde yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklar tarafından, İl Göç İdaresi Müdürlüğünce verilen geçerliYol İzin Belgesi"bulunmayanlara bilet satışı ve hizmet verilmesi yasaklanmıştır. Alınan kararla geçici koruma kapsamında bulunan Suriyeli yabancıların nüfus hareketliliğinin, ikamet ili değişikliğinin ve mobilitelerinin düzenlenmesi ve kontrol altına alınması, kayıtsız olan Suriyeli yabancıların ise geçici koruma kapsamında kayıt altına alınması ile Bursa il sınırları İçerisinde huzur ve güvenliğin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve iş[enen suçların aydınlatılması amaçlanmıştır. Bu yasaklara ve bu kararla getirilen düzenlemelere riayet etmeyen, yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan kara, deniz, hava ve demiryolu taşımacı, acente, taşıma işleri komisyonculuğu, taşıma işleri organizatörlüğü, terminal işletmeciliği, araç kiralama işletmeciliği, taksi durakları gibi ulaşım hizmeti veren firma, şirket ve duraklara fiilleri ayrı bir suç oluşturmuyor ise idari para cezası uygulanacaktır.


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