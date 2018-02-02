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    Suriyelilere kalıcı konut

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    02.02.2018 - 23:58 | Son Güncelleme:

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Türkiye’de yaşayan yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli için hayata geçirilecek yeni projeyi milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı toplantıda açıkladı.

    Suriyelilere kalıcı konutToplantıda bir milletvekili, geçtiğimiz günlerde konteyner kentlere gittiğini anlatarak kış aylarının da gelmesiyle birlikte konteyner kentlerin Suriyeli mülteciler için yeterli olmadığını söyledi. 

    TOPRAKLARINDA YAŞAYACAKLAR
    Milletvekilinin, Suriyeli mülteciler için sosyal konut yapılmasını önermesi üzerine Erdoğan, “Biz sosyal konutların da ötesinde bir proje planlıyoruz” dedi.

    Bölgede güvenli alanların oluşturulmasının önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projeyi, “Güvenli alanlar oluştuğunda çadır kentleri artık kurmayacağız. Hem kendi bölgemizde hem de sınırın diğer tarafında kalıcı konutlar kuracağız. Burada yaşayan Suriyeli vatandaşları da yeni oluşturacağımız kalıcı konutlara yerleştireceğiz. Artık evlerde yaşayacaklar” sözleriyle anlattı.

    Erdoğan bu projeyle 3.5 milyon Suriyeli mültecinin bir an önce kendi topraklarında yaşaması için de adım atılmış olacağını söyledi.

    Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmayı da hatırlatan Erdoğan, Avrupa’nın mültecilerle ilgili Türkiye’ye verdiği yardım sözünü tutmadığını söyledi. Erdoğan, “Ne olursa olsan yardımlara devam edeceğiz” dedi.

    AFAD’ın 29 Ocak’ta güncellediği verilere göre; Türkiye’de 10 ilde kurulan 21 çadır ve konteyner kentte, yaklaşık 240 bin Suriyeli barınırken, Türkiye’de toplam 3 milyon 466 bin 263 Suriyeli bulunuyor.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , suriyeli göçmenler , toplu konut , gazetehaberleri , son dakika
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