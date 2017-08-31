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    Suriyelilerden karanfilli bayram kutlaması

    DHA
    31.08.2017 - 22:24 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 22:24

    Suriye'de yaşanan savaşın ardından Adıyaman'a yerleşen Suriyeli vatandaşlar, Türk vatandaşların bayramını karanfil ve su vererek kutladı.

    Ülkelerindeki savaş nedeniyle Adıyaman’da yaşayan ve Kurban Bayramını ülkelerinden uzakta kutlayan Suriyeliler, karanfil, su ve teşekkür notuyla Türk vatandaşların bayramını kutladı.

    Gölbaşı Caddesi ve Sanat Sokağı yakınlarında ellerinde karanfil ve sular ile alış veriş yapan Türk vatandaşların bayramını kutlayan Suriyeli vatandaşlar, alış veriş yapıp yorgun düşen vatandaşlara su verdi. Türk vatandaşlara misafirperverliğinden dolayı karanfil veren Suriyeliler, kurban bayramının birlik ve beraberlik içinde geçmesi temennisinde bulundu.

    Suriyelilerden karanfilli bayram kutlaması

    Suriye Yenilik ve Eğitim Kültür Dernek Başkanı Amer Alnmr, Türklere misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

    Ülkelerinde bayramı kutlayamadıklarını ama Türkiye sayesinde bir eksiklik hissetmediklerini vurgulayan Alnmr, “Adıyaman’da dernek olarak 3 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetler yapıyoruz. Türk vatandaşların kurban bayramı mübarek olsun. Biz savaş olan kaos yaşanan bir ülkeden geldik. Savaş insanın karşılaşabileceği en kötü durumlardan biridir. Biz Suriyeli olarak gözlerimizi savaşa aştık. Keşke açmasaydık. Sonra Türkiye’ye göç ettik. Türk vatandaşlar burada kardeşlerinden ve babalarından bizi ayrı görmedi. Bunun için biz burada mutlu bir şekilde yaşıyoruz.

    Suriyelilerden karanfilli bayram kutlaması

    Bazı benim gibi vatandaşlar Türk vatandaşlığı da kazandı. Şimdi çift vatandaş sahibiyim. Biz Suriye’den ölmekten değil öldürülmekten kaçtık. Kimseyi öldürmek istemedik. Çünkü orada Müslümanlar bir birini öldürüyor. Biz kimseyi öldürmek istemeden buraya geldik. Türk kardeşlerimize onlara hediye olarak karanfil, su vermek istedik. Onlar çünkü maddi ve manevi destek sağladılar. Türk kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kurban bayramınız mübarek olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederim. Türk hükümet yetkililerini ve tüm vatandaşlarına teşekkür ederim" dedi.

    Suriyelilerden karanfilli bayram kutlaması

    Etiketler: suriye , mülteci , adıyaman , Adıyaman
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