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    Suriye sınırı bugün... Akın akın ülkelerine gidiyorlar

    İHA - Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)
    16 Ağustos 2017 - 15:14Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 15:34

    KURBAN Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler’in Kilis’ten geçişleri devam ediyor.

    Kilis Valiliği tarafından verilen izinle, 15- 30 Ağustos tarihleri arasında Suriyenin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısına geliyor.

    Suriye sınırı bugün... Akın akın ülkelerine gidiyorlar

    Burada Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri için hazırlanan alanda işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.

    Suriye sınırı bugün... Akın akın ülkelerine gidiyorlar

    İzdiham oluşmaması için 5 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler’in 0-15 yaş arası çocukları, Öncüpınar Sınır Kapısında kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı eksik aşıları yapıldıktan sonra ülkelerine geçiyor.

    Suriye sınırı bugün... Akın akın ülkelerine gidiyorlar

    Ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşlerinin ise 5 Eylül 2017 Salı günü 08.00’de başlayıp 15 Ekim 2017 Pazar günü saat 17.00’de sona ereceği bildirildi. Asker ve polisin sınır hattında geniş güvenlik önlemleri aldıkları gözlendi.
    Suriye sınırı bugün... Akın akın ülkelerine gidiyorlar
    Suriye sınırı bugün... Akın akın ülkelerine gidiyorlar


    Etiketler: Suriyeli , Kurban Bayramı , Kilis
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