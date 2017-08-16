Suriye sınırı bugün... Akın akın ülkelerine gidiyorlar

Kilis Valiliği tarafından verilen izinle, 15- 30 Ağustos tarihleri arasında Suriyenin Azez, Mare, Soran, Aktarin, Çobanbey, Cerablus ve El Bab bölgelerine online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler, Öncüpınar Sınır Kapısına geliyor.
Burada Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri için hazırlanan alanda işlemleri yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.
İzdiham oluşmaması için 5 ayrı kontrol noktasından geçen Suriyeliler’in 0-15 yaş arası çocukları, Öncüpınar Sınır Kapısında kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı eksik aşıları yapıldıktan sonra ülkelerine geçiyor.
Ülkelerine giden Suriyelilerin dönüşlerinin ise 5 Eylül 2017 Salı günü 08.00’de başlayıp 15 Ekim 2017 Pazar günü saat 17.00’de sona ereceği bildirildi. Asker ve polisin sınır hattında geniş güvenlik önlemleri aldıkları gözlendi.