Suriyeliler 10 ilde askerlik şubelerinin önünde kuyruğa girdi

Yaşları 18 ile 40 arasında değişen Suriyeli sığınmacılar, Ankara, Konya, Aydın, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Adana ve Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulunmak için askerlik şubeleri önünde bir araya geldi.

Ankara'da Cebeci Askerlik Şubesi önüne gelen bir grup Suriyeli, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak ve terör örgütü PYD/PKK ve YPG'li gruplara karşı koymak için harekata gönüllü katılmak istediklerini belirtti.

Türk bayraklarıyla "Türkiye-Suriye kardeştir" sloganları atan Suriyeliler, gönüllü askerlik için hazırladıkları dilekçeleri askerlik şubesine teslim etti.







