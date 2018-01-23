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    Suriyeliler 10 ilde askerlik şubelerinin önünde kuyruğa girdi

    ANKARA (AA)
    23.01.2018 - 16:35 | Son Güncelleme:

    Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacılar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla 10 ilde gönüllü askerlik müracaatında bulundu.

    Yaşları 18 ile 40 arasında değişen Suriyeli sığınmacılar, Ankara, Konya, Aydın, Osmaniye, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Adana ve Hatay'da Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla gönüllü askerlik müracaatında bulunmak için askerlik şubeleri önünde bir araya geldi.

    Suriyeliler 10 ilde askerlik şubelerinin önünde kuyruğa girdi

    Ankara'da Cebeci Askerlik Şubesi önüne gelen bir grup Suriyeli, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak ve terör örgütü PYD/PKK ve YPG'li gruplara karşı koymak için harekata gönüllü katılmak istediklerini belirtti.

    Suriyeliler 10 ilde askerlik şubelerinin önünde kuyruğa girdi

    Türk bayraklarıyla "Türkiye-Suriye kardeştir" sloganları atan Suriyeliler, gönüllü askerlik için hazırladıkları dilekçeleri askerlik şubesine teslim etti.

    Suriyeliler 10 ilde askerlik şubelerinin önünde kuyruğa girdi

    Etiketler: Afrin , son dakika
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