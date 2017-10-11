Suriyeli sığınmacılara girişimcilik eğitimi

Habitat Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Hasırcı, kentteki bir otelde düzenlenen eğitimle ilgili olarak AA muhabirine, programın amacının, Suriyelilerin girişimcilik potansiyelleriyle ekonomiye ve istihdama katkılarını sağlamak olduğunu söyledi.

Geçen yıl başlatılan ve Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu 14 ilde uygulanan program kapsamında girişimcilik eğitimi verdiklerini ifade eden Hasırcı, şu ana kadar bin 700 civarında Suriyeliye ulaştıklarını, Adana'nın ardından Hatay'da bu eğitimin verileceğini bildirdi.

Hasırcı, Adana'daki eğitime 60 kişinin katıldığını belirterek, "Balık yemeyi değil balık tutmayı öğreten program. Eğitimler, katılımcıların girişimcilikle ilgili temel konuları anlamalarına yardımcı olacak içerikleri içeriyor. Ayrıca program kapsamında önümüzdeki süreçte girişimcilere kurmayı düşündükleri işle ilgili de atölye çalışmalarımız olacak. Amacımız, katılımcıların bir iş fikri oluşturmalarını sağlamak." diye konuştu.