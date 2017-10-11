Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Suriyeli sığınmacılara girişimcilik eğitimi

Suriyeli sığınmacılara girişimcilik eğitimi

AA
11.10.2017 - 13:54 | Son Güncelleme:

Habitat Derneğinin Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği ile hayata geçirdiği İMECE Programı kapsamında Adana'daki 60 Suriyeli sığınmacıya girişimcilik eğitimi verildi.

Habitat Derneği Başkan Yardımcısı Kazım Hasırcı, kentteki bir otelde düzenlenen eğitimle ilgili olarak AA muhabirine, programın amacının, Suriyelilerin girişimcilik potansiyelleriyle ekonomiye ve istihdama katkılarını sağlamak olduğunu söyledi. 

Geçen yıl başlatılan ve Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu 14 ilde uygulanan program kapsamında girişimcilik eğitimi verdiklerini ifade eden Hasırcı, şu ana kadar bin 700 civarında Suriyeliye ulaştıklarını, Adana'nın ardından Hatay'da bu eğitimin verileceğini bildirdi. 

Hasırcı, Adana'daki eğitime 60 kişinin katıldığını belirterek, "Balık yemeyi değil balık tutmayı öğreten program. Eğitimler, katılımcıların girişimcilikle ilgili temel konuları anlamalarına yardımcı olacak içerikleri içeriyor. Ayrıca program kapsamında önümüzdeki süreçte girişimcilere kurmayı düşündükleri işle ilgili de atölye çalışmalarımız olacak. Amacımız, katılımcıların bir iş fikri oluşturmalarını sağlamak." diye konuştu. 

Etiketler: İMEC , Suriyeli , Adana
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri