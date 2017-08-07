Suriyeli öğrencilerin yüzde 27’si asla dönmem diyor

Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp dünyanın birçok yerinde mülteci konumunda yaşayan Suriyeliler, verdikleri mücadelelerle sık sık gündeme geliyor. Vatanlarından uzakta yaşamak durumunda kalan Suriyelilerin sayısı Türkiye’de 3.2 milyona yaklaşıyor. Bunlar arasında eğitim imkanlarına henüz erişemeyen 500 binin üzerinde çocuk bulunurken Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) ile İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi’nin (İGAM) öncülüğünde ‘Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Akademisyen ve Üniversite Öğrencileri Araştırması’ yapıldı. İngiltere Ankara Büyükelçiliği’nin desteklediği projeler arasında yer alan ‘Elite Dialogue’ kapsamında gerçekleştirilen araştırmada, Türkiye’deki üniversitelerde okuyan 14 bin 700 Suriyeli öğrenciyi temsilen 490 gençle ve 120 Suriyeli akademisyenle görüşüldü. Öne çıkan bulgular ise özetle şöyle:

3 BİN 500 ÖĞRENCİ BURS ALIYOR

- Suriye’de üniversiteye giderken savaş nedeniyle eğitimlerini yarım bırakan öğrencilerin oranı yüzde 45.

- Öğrencilerin yüzde 37’si iyi derecede Türkçe, yüzde 20’si iyi derecede İngilizce biliyor.

- Genç mülteciler en çok maddi sorunlar yaşıyor. İkinci sorunsa erişebildikleri bilgi kaynaklarının yetersizliği. Ayrıca

-koordinasyonsuzluk da yaşadıkları ciddi sorunlar arasında. Muhatap bulmakta zorluk çektiklerini belirterek, kurumlar arasındaki iletişim eksikliğinin kendilerini olumsuz etkilediğine vurgu yapıyorlar.

- Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 22’si burs alıyor. Türkiye genelinde burs alan Suriyeli üniversite öğrenci sayısı ise 3 bin 500 civarında.

- Katılımcılara sorulan “Suriye’ye dönmeyi düşüyor musunuz?” sorusuna öğrencilerin yüzde 27’si net biçimde “Asla dönmeyeceğim” yanıtını veriyor. Yüzde 52’si ise istedikleri gibi bir siyasi rejimin olması, savaşın bitmesi durumunda ülkelerine geri döneceklerini söylüyor.

TÜRKİYE OLMASA KANADA İLK SIRADA

- Öğrencilerin yüzde 65’i kendilerini ‘iyi’ veya ‘çok iyi’ derecede başarılı olarak tanımlıyor.

- Gençlerin büyük bölümü Suriye için umutlu olmadıklarını söylüyor. Özel hayatları için de birtakım şeylerin iyiye gideceğini düşünüyorlar.

-Türkiye dışında başka hangi ülkeye gitmek istedikleri sorulduğunda ise ilk sırayı Kanada alıyor. Bu ülkeyi İngiltere ve Almanya takip ediyor.

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Akademisyenlerin sorunu çalışma alanı

Türkiye’de 13’ü profesör, 15’i doçent,155’i yardımcı doçent olmak üzere toplam 392 Suriyeli akademisyen var. Bu akademisyenlerin en büyük sorunu statülerinden (geçici olmaları gibi) kaynaklanıyor. Çoğu Türkiye’de kendi alanlarıyla ilgili çalışamamaktan yakınıyor. Dil sorunu da diğer önemli problemleri arasında yer alıyor.

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Onların görüşleri önemli

Doç. Dr. M. Murat Erdoğan (Hacettepe Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi Müdürü):

Türkiye genelinde 2017 itibariyle sayıları 3.2 milyona çıkan Suriyeli mültecilerin çok büyük bölümünün ülkemizde kalacaklarına yönelik beklentimiz var. Bu insanlarla birlikte yaşama kültürünü geliştirmek için mülteciler içindeki elit grupların biraz daha öne çıkarılması ve onların görüşlerinin alınması bizim için önemli. Mültecilere yönelik bir çalışma başlattık, bunun farklı bölümleri vardı. Birinci bölümde Türkiye’de bulunan, daha önce Suriye’deki üniversitelerde çalışmış yaklaşık 500- 600 akademisyenle bir araya geldik. 4 ayrı çalıştay düzenledik. Üniversitelerde okuyan öğrencilere yönelik araştırma yaptık. Bu çalışmalar Suriyelileri anlamak ve geleceğe bakmak için önemli.