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    Suriyeli öğrencilere eğitim veren öğretmenler kadro bekliyor

    Hürriyet Eğitim
    03.01.2018 - 17:46 | Son Güncelleme:

    MEB’in ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi’ projesi kapsamında geçici olarak istihdam edilen yaklaşık 6 bin eğitimci Ekim 2018’de sona erecek proje sonrasında sözleşmeli öğretmenlik için istihdam talep ediyor.  Sosyal medya başlatılan kampanyada öğretmenler, konteyner ve çadır kentlerde özveriyle çalıştıklarını belirterek, MEB’e çağrıda bulunuyor: “Sözleşmeli öğretmenliğe geçmek istiyoruz.”  Konuyla ilgili ayrıca Anadolu Eğitim Sendikası da Başbakanlık, Milli Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına başvuruda bulundu.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu arasında yapılan sözleşmeyle 2016’da başlatılan ‘Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’ (PICTES) kapsamında yaklaşık 6 bin öğretmen geçici olarak görevlendirildi. Suriyeli çocukların Türk Eğitim Sistemine uyum sağlaması için hayata geçirilen projede öğretmenler Türkçe ve Arapça eğitimi veriyorlar. 

    PROJE EKİMDE SONA ERİYOR
    Ekim 2018’de iki yılını doldurarak sona erecek projeye dahil olan yaklaşık 6 bin öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan kalıcı kadro talep ediyor. Twitter’da ‘PictesÖgrtSözlesmeliye’ hashtag’i ile başlatılan kampanyada, eğitimciler, sözleşmeli öğretmenlik şartlarına sahip olduklarını belirterek, kadroya geçiş yapmak istiyor. 

    SENDİKADAN BAŞVURU
    Konuyla ilgili Anadolu Eğitim Sendikası da; Başbakanlık, Milli Eğitim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarına başvuruda bulundu. KPSS puan üstünlüğü yanında, güvenlik soruşturması ve mülakat geçiren PICTES öğretmenlerinin atanma yeterliliklerinin olduğu vurgulandı. 

    PICTES NEDİR?
    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu arasında Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler için Mali İmkan anlaşması (FRIT) çerçevesinde imzalanan sözleşmeyle bakanlığın faaliyetlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen PICTES projesi, 3 Ekim 2016’da başladı, Ekim 2018’de sona erecek. Bu kapsamda Türkçe, Arapça dil öğretimi, destekleme kursları gibi birçok alanda çalışan yaklaşık 6 bin eğitimci 2 yıl süreyle geçici olarak görevlendirildi.

    Etiketler: Suriyeli öğrenci , sözleşmeli öğretmen
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